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В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 13.04.2025 (обновлено: 22:28 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011050233.html
В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ
В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ
Двухсот-килограммовый украинский беспилотник на территории Глушковского района Курской области обнаружили добровольцы отряда "БАРС-Курск" вместе с военной... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:02:00+03:00
2025-04-13T22:28:00+03:00
глушковский район
курская область
александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двухсот-килограммовый украинский беспилотник на территории Глушковского района Курской области обнаружили добровольцы отряда "БАРС-Курск" вместе с военной полицией, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. &quot;Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить&quot;, — написал он.По словам врио главы региона, сейчас место падения беспилотника оцепили. Саперы скоро приступят к его разминированию. "Работы у саперов в приграничье великое множество. Ежедневно они обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, "колокольчиков" и прочих сеющих смерть взрывоопасных предметов (ВОП): позавчерашний итог — 23 тысячи ВОП, за вчерашний день — 21,5 тысячи", — добавил он.Хинштейн также напомним жителям, что на въезд на территорию приграничных районов области действует ограничение. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010930142.html
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
глушковский район
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Беспилотник, обнаруженный на территории Глушковского района Курской области
Вот такой 200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией на территории Глушковского района
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глушковский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ

Хинштейн: в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двухсот-килограммовый украинский беспилотник на территории Глушковского района Курской области обнаружили добровольцы отряда "БАРС-Курск" вместе с военной полицией, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить", — написал он.

Сапер во время обезвреживания - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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По словам врио главы региона, сейчас место падения беспилотника оцепили. Саперы скоро приступят к его разминированию.
"Работы у саперов в приграничье великое множество. Ежедневно они обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, "колокольчиков" и прочих сеющих смерть взрывоопасных предметов (ВОП): позавчерашний итог — 23 тысячи ВОП, за вчерашний день — 21,5 тысячи", — добавил он.
Хинштейн также напомним жителям, что на въезд на территорию приграничных районов области действует ограничение.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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