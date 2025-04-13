https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011050233.html

В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ

В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025

В Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ

Двухсот-килограммовый украинский беспилотник на территории Глушковского района Курской области обнаружили добровольцы отряда "БАРС-Курск" вместе с военной... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:02:00+03:00

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глушковский район

курская область

александр хинштейн

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двухсот-килограммовый украинский беспилотник на территории Глушковского района Курской области обнаружили добровольцы отряда "БАРС-Курск" вместе с военной полицией, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить", — написал он.По словам врио главы региона, сейчас место падения беспилотника оцепили. Саперы скоро приступят к его разминированию. "Работы у саперов в приграничье великое множество. Ежедневно они обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, "колокольчиков" и прочих сеющих смерть взрывоопасных предметов (ВОП): позавчерашний итог — 23 тысячи ВОП, за вчерашний день — 21,5 тысячи", — добавил он.Хинштейн также напомним жителям, что на въезд на территорию приграничных районов области действует ограничение. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010930142.html

https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html

глушковский район

курская область

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Беспилотник, обнаруженный на территории Глушковского района Курской области Вот такой 200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией на территории Глушковского района 2025-04-13T22:02 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

глушковский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины