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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.04.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:12:00+03:00
2025-04-13T15:12:00+03:00
2025-04-13T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Тринадцатого апреля около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью