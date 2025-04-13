https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011002648.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.04.2025

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:12:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Тринадцатого апреля около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250413/gladkov-2010984663.html

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины