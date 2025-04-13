https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2010994191.html
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель - РИА Новости, 13.04.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель
Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:55:00+03:00
2025-04-13T13:55:00+03:00
2025-04-13T13:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он. Отмечается, что после оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20250413/gladkov-2010984663.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке украинского дрона ранен мирный житель