https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2010994191.html

В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель - РИА Новости, 13.04.2025

В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель

Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:55:00+03:00

2025-04-13T13:55:00+03:00

2025-04-13T13:56:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он. Отмечается, что после оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20250413/gladkov-2010984663.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины