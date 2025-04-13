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В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель - РИА Новости, 13.04.2025
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13:55 13.04.2025 (обновлено: 13:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2010994191.html
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель - РИА Новости, 13.04.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель
Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:55:00+03:00
2025-04-13T13:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он. Отмечается, что после оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20250413/gladkov-2010984663.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке беспилотника ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке украинского дрона ранен мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ села Глотово Белгородской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он.
Отмечается, что после оказания необходимой помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
Сбитый БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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