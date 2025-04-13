https://ria.ru/20250413/belorussija-2011041588.html

В Белоруссии с начала года уничтожили 18 беспилотников

В Белоруссии с начала года уничтожили 18 беспилотников - РИА Новости, 13.04.2025

В Белоруссии с начала года уничтожили 18 беспилотников

Уже зафиксировано 128 нарушений границы Белоруссии в воздухе с начала 2025 года, дежурными силами уничтожено 18 беспилотников самолетного типа, сообщил... РИА Новости, 13.04.2025

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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Уже зафиксировано 128 нарушений границы Белоруссии в воздухе с начала 2025 года, дежурными силами уничтожено 18 беспилотников самолетного типа, сообщил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ."В 2025 году мы зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве. У нас боевое применение 23 раза. Наши дежурные силы уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Лукьянович.В эфире телеканала было заявлено, что белорусские войска ПВО не только контролируют ситуацию в воздушном пространстве над Белоруссией, но и могут "заглядывать дальше".Также было озвучено, что в последнее время активность разведки вдоль западных воздушных границ Белоруссии выросла: в отдельные дни с аэродромов стран Балтии и Польши совершается до 12 вылетов, а в период западных учений интенсивность вылетов тактической авиации НАТО в сторону Белоруссии может достигать полусотни раз.

https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010878904.html

https://ria.ru/20250413/belorussija-2010976808.html

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белоруссия, в мире, балтия, польша, нато