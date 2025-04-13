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Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле - РИА Новости, 13.04.2025
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10:59 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/belorussija-2010976808.html
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле - РИА Новости, 13.04.2025
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле
Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдёт 13-15 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:59:00+03:00
2025-04-13T10:59:00+03:00
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МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдёт 13-15 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале. "С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения", - сообщает ведомство. Отмечается, что цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны. "В ходе учения планируется отработать вопросы охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения", - сообщает Минобороны. В пресс-службе отметили, что при выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями.
https://ria.ru/20250220/belorussija-2000598134.html
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в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия
В мире, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия
Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле

Белорусские военные на учениях теробороны отработают борьбу с ДРГ

© Фото : Министерство обороны РББелорусский военнослужащий
Белорусский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусский военнослужащий. Архивное фото
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МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдёт 13-15 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
"С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны.
"В ходе учения планируется отработать вопросы охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения", - сообщает Минобороны.
В пресс-службе отметили, что при выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями.
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