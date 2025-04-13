https://ria.ru/20250413/belorussija-2010976808.html

Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле

Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле - РИА Новости, 13.04.2025

Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле

Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдёт 13-15 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:59:00+03:00

2025-04-13T10:59:00+03:00

2025-04-13T10:59:00+03:00

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МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдёт 13-15 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале. "С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения", - сообщает ведомство. Отмечается, что цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны. "В ходе учения планируется отработать вопросы охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения", - сообщает Минобороны. В пресс-службе отметили, что при выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями.

https://ria.ru/20250220/belorussija-2000598134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия