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В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина - РИА Новости, 13.04.2025
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10:12 13.04.2025 (обновлено: 10:13 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/belgorod-2010972672.html
В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина
В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина - РИА Новости, 13.04.2025
В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина
Жительница города Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:12:00+03:00
2025-04-13T10:13:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Жительница города Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино под ударом ВСУ. Ранен мирный житель. В результате атаки FPV-дрона женщина получила ранение. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует её в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что от детонации дрона посечён осколками стоящий автобус.
https://ria.ru/20250413/zhitel-2010970182.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Жительница города Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино под ударом ВСУ. Ранен мирный житель. В результате атаки FPV-дрона женщина получила ранение. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует её в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что от детонации дрона посечён осколками стоящий автобус.
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