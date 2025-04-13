https://ria.ru/20250413/belgorod-2010972672.html

В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина

В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина - РИА Новости, 13.04.2025

В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина

Жительница города Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:12:00+03:00

2025-04-13T10:12:00+03:00

2025-04-13T10:13:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Жительница города Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино под ударом ВСУ. Ранен мирный житель. В результате атаки FPV-дрона женщина получила ранение. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует её в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что от детонации дрона посечён осколками стоящий автобус.

https://ria.ru/20250413/zhitel-2010970182.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия