США нанесли три авиаудара по Йемену
США нанесли авиаудары по Йемену после заявления хуситов об атаке на Израиль
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Сане, Йемен
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Американская авиация нанесла три удара по заводу по производству керамики в провинции Сана в Йемене, сообщил местный телеканал Al Masirah, который вещает на подконтрольных шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) территориях.
"(Истребители США. — Прим. ред.) совершили три рейда на керамический завод "Ас-Савари" в округе Бани-Матар в провинции Сана", — говорится в материале.
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Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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