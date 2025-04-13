https://ria.ru/20250413/ataki-2011052197.html

США нанесли три авиаудара по Йемену

США нанесли три авиаудара по Йемену - РИА Новости, 13.04.2025

США нанесли три авиаудара по Йемену

Американская авиация нанесла три удара по заводу по производству керамики в провинции Сана в Йемене, сообщил местный телеканал Al Masirah, который вещает на... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:35:00+03:00

2025-04-13T22:35:00+03:00

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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Американская авиация нанесла три удара по заводу по производству керамики в провинции Сана в Йемене, сообщил местный телеканал Al Masirah, который вещает на подконтрольных шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) территориях."(Истребители США. — Прим. ред.) совершили три рейда на керамический завод "Ас-Савари" в округе Бани-Матар в провинции Сана", — говорится в материале.Ранее хуситы объявили, что нанесли ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион в Израиле, по израильской военной базе на востоке Ашдода и по цели в Ашкелоне.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.

https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html

https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

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в мире, йемен, сана, израиль, ансар алла, сша