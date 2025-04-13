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США нанесли три авиаудара по Йемену - РИА Новости, 13.04.2025
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22:35 13.04.2025 (обновлено: 23:44 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ataki-2011052197.html
США нанесли три авиаудара по Йемену
США нанесли три авиаудара по Йемену - РИА Новости, 13.04.2025
США нанесли три авиаудара по Йемену
Американская авиация нанесла три удара по заводу по производству керамики в провинции Сана в Йемене, сообщил местный телеканал Al Masirah, который вещает на... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:35:00+03:00
2025-04-13T23:44:00+03:00
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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Американская авиация нанесла три удара по заводу по производству керамики в провинции Сана в Йемене, сообщил местный телеканал Al Masirah, который вещает на подконтрольных шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) территориях."(Истребители США. — Прим. ред.) совершили три рейда на керамический завод "Ас-Савари" в округе Бани-Матар в провинции Сана", — говорится в материале.Ранее хуситы объявили, что нанесли ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион в Израиле, по израильской военной базе на востоке Ашдода и по цели в Ашкелоне.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html
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в мире, йемен, сана, израиль, ансар алла, сша
В мире, Йемен, Сана, Израиль, Ансар Алла, США
США нанесли три авиаудара по Йемену

США нанесли авиаудары по Йемену после заявления хуситов об атаке на Израиль

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Сане, Йемен
Авиаудар США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Американская авиация нанесла три удара по заводу по производству керамики в провинции Сана в Йемене, сообщил местный телеканал Al Masirah, который вещает на подконтрольных шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) территориях.
"(Истребители США. — Прим. ред.) совершили три рейда на керамический завод "Ас-Савари" в округе Бани-Матар в провинции Сана", — говорится в материале.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Хуситы сообщили об атаке на два военных объекта в Тель-Авиве
11 апреля, 23:11
Ранее хуситы объявили, что нанесли ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион в Израиле, по израильской военной базе на востоке Ашдода и по цели в Ашкелоне.
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
Американский авианосец Harry Truman - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
11 апреля, 17:53
 
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