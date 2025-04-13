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Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2025
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10:25 13.04.2025 (обновлено: 10:27 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/artamonov-2010972813.html
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2025
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:25:00+03:00
2025-04-13T10:27:00+03:00
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил он. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье, в 9.47 мск.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Артамонов: на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности

© Фото : Telegram-канал Игоря АртамоноваГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Telegram-канал Игоря Артамонова
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил он.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье, в 9.47 мск.
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