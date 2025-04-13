https://ria.ru/20250413/artamonov-2010972813.html

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2025

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

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происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил он. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье, в 9.47 мск.

https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010961872.html

липецкая область

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2025

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов