https://ria.ru/20250413/apple-2011039853.html

Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт

Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2025

Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт

Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:46:00+03:00

2025-04-13T19:46:00+03:00

2025-04-13T19:46:00+03:00

сша

китай

бразилия

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1920x0_80_0_0_749444f6fb182f9155c5b12b4546623e.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. "В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику", - сказал он. По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы. Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны. "Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок", - прокомментировал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250408/iphone-2009933962.html

https://ria.ru/20250411/iphone-2010621909.html

https://ria.ru/20250411/apple-2010608600.html

сша

китай

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, бразилия, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт