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Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2025
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19:46 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/apple-2011039853.html
Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт
Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2025
Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт
Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:46:00+03:00
2025-04-13T19:46:00+03:00
сша
китай
бразилия
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. "В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику", - сказал он. По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы. Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны. "Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок", - прокомментировал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250408/iphone-2009933962.html
https://ria.ru/20250411/iphone-2010621909.html
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сша, китай, бразилия, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Бразилия, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок, считает эксперт

Глава The12 Capital Козлов допустил возвращение Apple на российский рынок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.
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"В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику", - сказал он.
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По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы.
Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны.
«
"Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок", - прокомментировал он.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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