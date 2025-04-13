https://ria.ru/20250413/alkogol-2011043796.html
Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России
Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России - РИА Новости, 13.04.2025
Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России
Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, - это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:43:00+03:00
2025-04-13T20:43:00+03:00
2025-04-13T20:43:00+03:00
общество
россия
ольга лебединская
федеральная служба государственной статистики (росстат)
рэу имени г. в. плеханова
алкоголь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, - это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом, рассказала РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В качестве базы для составления портрета использовались данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств. Участники исследования - россияне старше 15 лет. При составлении портрета в расчет принимались место проживания, пол, возраст, занятость и рабочие условия. Как отметила Лебединская, под определение злоупотребляющего алкогольными напитками подходит человек, выпивающий практически каждый день. Согласно данным Росстата, 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев (только по праздникам), из них 0,6% употребляют его практически каждый день. Наибольшая доля таких россиян проживает в больших и крупных сельских населенных пунктах с численностью населения в 1-5 тысяч человек. Если же говорить о городах, то там самая большая их концентрация - в городах с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек. Мужчины чаще женщин злоупотребляют алкоголем: 1% россиян признались, что пьют алкоголь каждый день, против 0,1% россиянок. Злоупотребляющему алкоголем в среднем 55-59 лет. Как правило, выпивающие каждый день не имеют работы: среди незанятых в экономике употребляют алкоголь ежедневно 0,8% против 0,5% среди работающих. Если же человек работает, то это неквалифицированный рабочий, который оценивает свою работу как опасную и очень тяжелую. "Граждане, которые идентифицируют себя как употребляющие алкоголь каждый день, в течение длительного периода ищут работу, среди алкогольных напитков предпочитают водку и коньяк, реже пиво, а шампанское и игристые вина практически не рассматривают. Трудоустроенные граждане, которые характеризуют свою работу как тяжелую, чаще стресс снимают пивом, чем более крепким алкоголем", - прокомментировала Лебединская. Портрет мужчины, злоупотребляющего алкоголем, полностью совпадает со среднестатистическим по России, а вот у женщин есть отличия. Самая большая доля женщин, употребляющих алкоголь каждый день, проживает в селах с населением до 200 человек, а их возраст составляет 18-19 лет (0,5% против 0,3% ближайшей конкурентной возрастной группы в 30-34 года). Лебединская также описала портрет среднестатистического трезвенника. Это молодые люди в возрасте 25-29 лет, занятые легким безопасным трудом, специалисты высшего уровня квалификации или руководители органов власти и управления, преимущественно проживающие в средних городах. "Достаточно отчетливо наблюдается тенденция к снижению потребления алкогольных напитков среди представителей поколения зумеров (родившихся с середины 1990-х до начала 2010 годов). Доля абстинентов (лиц, которые совсем не употребляют алкоголь) среди зумеров составляет 54%", - рассказала РИА Новости завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская. Ранее Росстат сообщал, что доля не пьющих алкоголь россиян в прошлом году выросла до 45% - это стало максимальным значением с 2011 года, когда эта статистика была впервые опубликована. По мнению Подольской, в целом в России распитие спиртных напитков стало намного реже восприниматься как часть национальной культуры.
https://ria.ru/20250307/alkogol-2003684015.html
https://ria.ru/20250401/alkogol-2008609402.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга лебединская, федеральная служба государственной статистики (росстат), рэу имени г. в. плеханова, алкоголь
Общество, Россия, Ольга Лебединская, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Алкоголь
Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России
Доцент Лебединская составила портрет среднестатистического алкоголика в России
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, - это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом, рассказала РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
В качестве базы для составления портрета использовались данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом
в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств. Участники исследования - россияне старше 15 лет. При составлении портрета в расчет принимались место проживания, пол, возраст, занятость и рабочие условия.
Как отметила Лебединская
, под определение злоупотребляющего алкогольными напитками подходит человек, выпивающий практически каждый день. Согласно данным Росстата, 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев (только по праздникам), из них 0,6% употребляют его практически каждый день.
Наибольшая доля таких россиян проживает в больших и крупных сельских населенных пунктах с численностью населения в 1-5 тысяч человек. Если же говорить о городах, то там самая большая их концентрация - в городах с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек.
Мужчины чаще женщин злоупотребляют алкоголем: 1% россиян признались, что пьют алкоголь каждый день, против 0,1% россиянок. Злоупотребляющему алкоголем в среднем 55-59 лет. Как правило, выпивающие каждый день не имеют работы: среди незанятых в экономике употребляют алкоголь ежедневно 0,8% против 0,5% среди работающих. Если же человек работает, то это неквалифицированный рабочий, который оценивает свою работу как опасную и очень тяжелую.
"Граждане, которые идентифицируют себя как употребляющие алкоголь каждый день, в течение длительного периода ищут работу, среди алкогольных напитков предпочитают водку и коньяк, реже пиво, а шампанское и игристые вина практически не рассматривают. Трудоустроенные граждане, которые характеризуют свою работу как тяжелую, чаще стресс снимают пивом, чем более крепким алкоголем", - прокомментировала Лебединская.
Портрет мужчины, злоупотребляющего алкоголем, полностью совпадает со среднестатистическим по России
, а вот у женщин есть отличия. Самая большая доля женщин, употребляющих алкоголь каждый день, проживает в селах с населением до 200 человек, а их возраст составляет 18-19 лет (0,5% против 0,3% ближайшей конкурентной возрастной группы в 30-34 года).
Лебединская также описала портрет среднестатистического трезвенника. Это молодые люди в возрасте 25-29 лет, занятые легким безопасным трудом, специалисты высшего уровня квалификации или руководители органов власти и управления, преимущественно проживающие в средних городах.
"Достаточно отчетливо наблюдается тенденция к снижению потребления алкогольных напитков среди представителей поколения зумеров (родившихся с середины 1990-х до начала 2010 годов). Доля абстинентов (лиц, которые совсем не употребляют алкоголь) среди зумеров составляет 54%", - рассказала РИА Новости завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская.
Ранее Росстат сообщал, что доля не пьющих алкоголь россиян в прошлом году выросла до 45% - это стало максимальным значением с 2011 года, когда эта статистика была впервые опубликована. По мнению Подольской, в целом в России распитие спиртных напитков стало намного реже восприниматься как часть национальной культуры.