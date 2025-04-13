https://ria.ru/20250413/alkogol-2011043796.html

Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России

Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России - РИА Новости, 13.04.2025

Эксперт составила портрет среднестатистического алкоголика в России

Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, - это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:43:00+03:00

2025-04-13T20:43:00+03:00

2025-04-13T20:43:00+03:00

общество

россия

ольга лебединская

федеральная служба государственной статистики (росстат)

рэу имени г. в. плеханова

алкоголь

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Среднестатистический россиянин, употребляющий алкоголь каждый день, - это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе, не имеющий работы или занятый неквалифицированным трудом, рассказала РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В качестве базы для составления портрета использовались данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств. Участники исследования - россияне старше 15 лет. При составлении портрета в расчет принимались место проживания, пол, возраст, занятость и рабочие условия. Как отметила Лебединская, под определение злоупотребляющего алкогольными напитками подходит человек, выпивающий практически каждый день. Согласно данным Росстата, 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев (только по праздникам), из них 0,6% употребляют его практически каждый день. Наибольшая доля таких россиян проживает в больших и крупных сельских населенных пунктах с численностью населения в 1-5 тысяч человек. Если же говорить о городах, то там самая большая их концентрация - в городах с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек. Мужчины чаще женщин злоупотребляют алкоголем: 1% россиян признались, что пьют алкоголь каждый день, против 0,1% россиянок. Злоупотребляющему алкоголем в среднем 55-59 лет. Как правило, выпивающие каждый день не имеют работы: среди незанятых в экономике употребляют алкоголь ежедневно 0,8% против 0,5% среди работающих. Если же человек работает, то это неквалифицированный рабочий, который оценивает свою работу как опасную и очень тяжелую. "Граждане, которые идентифицируют себя как употребляющие алкоголь каждый день, в течение длительного периода ищут работу, среди алкогольных напитков предпочитают водку и коньяк, реже пиво, а шампанское и игристые вина практически не рассматривают. Трудоустроенные граждане, которые характеризуют свою работу как тяжелую, чаще стресс снимают пивом, чем более крепким алкоголем", - прокомментировала Лебединская. Портрет мужчины, злоупотребляющего алкоголем, полностью совпадает со среднестатистическим по России, а вот у женщин есть отличия. Самая большая доля женщин, употребляющих алкоголь каждый день, проживает в селах с населением до 200 человек, а их возраст составляет 18-19 лет (0,5% против 0,3% ближайшей конкурентной возрастной группы в 30-34 года). Лебединская также описала портрет среднестатистического трезвенника. Это молодые люди в возрасте 25-29 лет, занятые легким безопасным трудом, специалисты высшего уровня квалификации или руководители органов власти и управления, преимущественно проживающие в средних городах. "Достаточно отчетливо наблюдается тенденция к снижению потребления алкогольных напитков среди представителей поколения зумеров (родившихся с середины 1990-х до начала 2010 годов). Доля абстинентов (лиц, которые совсем не употребляют алкоголь) среди зумеров составляет 54%", - рассказала РИА Новости завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская. Ранее Росстат сообщал, что доля не пьющих алкоголь россиян в прошлом году выросла до 45% - это стало максимальным значением с 2011 года, когда эта статистика была впервые опубликована. По мнению Подольской, в целом в России распитие спиртных напитков стало намного реже восприниматься как часть национальной культуры.

https://ria.ru/20250307/alkogol-2003684015.html

https://ria.ru/20250401/alkogol-2008609402.html

https://ria.ru/20250408/gosduma-2010054807.html

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общество, россия, ольга лебединская, федеральная служба государственной статистики (росстат), рэу имени г. в. плеханова, алкоголь