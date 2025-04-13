https://ria.ru/20250413/aleksandrovka-2011049187.html

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 13.04.2025

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в поселке Александровка ДНР при детонации взрывоопасного предмета ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:49:00+03:00

2025-04-13T21:49:00+03:00

2025-04-13T21:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в поселке Александровка ДНР при детонации взрывоопасного предмета ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В поселке Александровка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. По данным Пушилина, в воскресенье украинские войска совершили более 10 вооруженных атак с применением реактивной артиллерии калибром 227 миллиметров, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Кроме того, ВСУ применили ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250413/pushilin-2011036731.html

https://ria.ru/20250413/pushilin-2011040924.html

донецкая народная республика

сша

украина

россия

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донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, россия