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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:49 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/aleksandrovka-2011049187.html
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина - РИА Новости, 13.04.2025
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в поселке Александровка ДНР при детонации взрывоопасного предмета ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:49:00+03:00
2025-04-13T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
россия
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в поселке Александровка ДНР при детонации взрывоопасного предмета ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В поселке Александровка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. По данным Пушилина, в воскресенье украинские войска совершили более 10 вооруженных атак с применением реактивной артиллерии калибром 227 миллиметров, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Кроме того, ВСУ применили ударный БПЛА. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250413/pushilin-2011036731.html
https://ria.ru/20250413/pushilin-2011040924.html
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донецкая народная республика, сша, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

Жительница Александровки в ДНР пострадала при детонации взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в поселке Александровка ДНР при детонации взрывоопасного предмета ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В поселке Александровка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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