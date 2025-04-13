https://ria.ru/20250413/afganistan-2010962794.html

Масштабный пожар в Герате причинил ущерб на сумму более $10 миллионов

Масштабный пожар в Герате причинил ущерб на сумму более $10 миллионов - РИА Новости, 13.04.2025

Масштабный пожар в Герате причинил ущерб на сумму более $10 миллионов

Начавшийся утром в субботу и продолжавшийся более суток масштабный пожар в промышленной зоне афганского города Герат нанес ущерб владельцам предприятий на сумму РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T06:58:00+03:00

2025-04-13T06:58:00+03:00

2025-04-13T11:43:00+03:00

в мире

герат (провинция)

афганистан

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Начавшийся утром в субботу и продолжавшийся более суток масштабный пожар в промышленной зоне афганского города Герат нанес ущерб владельцам предприятий на сумму более 10 миллионов долларов, сообщил новостной портал Tolo news. По данным местных властей, пожар начался на фабрике по производству картонной упаковки, интенсивное горение не удавалось взять под контроль более 24 часов. "Первоначально нам удалось спасти из огня оборудование фабрики, в которое были вложены сотни тысяч долларов инвестиций. Из-за наличия продуктов питания и органических материалов в здании пожар быстро распространялся. Нам удалось локализовать его только на территории одной компании и не допустить распространения на другие части индустриального парка", - сообщил изданию сотрудник пресс-службы пожарной службы Герата Башир Ахмад Вахидъяр. Согласно информации главы Палаты промышленности и горнорудной промышленности Герата Хамидуллы Хадема, "на тушение пожара были брошены все имеющиеся силы - от полиции и пожарной службы города до пожарных подразделений самой промзоны, оснащенных противопожарным оборудованием". По информации Хадема, "средства пожаротушения в индустриальном парке промзоны были крайне ограничены". Причина пожара выясняется. Решение о создании в Афганистане индустриальных парков и промышленных зон было принято на заседании кабинета министров страны 18 декабря 2024 года. В соответствии с решением кабмина, площадь гератской промзоны составляет 400 гектаров.

https://ria.ru/20250408/pozhar-2009952447.html

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герат (провинция)

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в мире, герат (провинция), афганистан