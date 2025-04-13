https://ria.ru/20250413/aferisty-2010987435.html
Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник
Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник - РИА Новости, 13.04.2025
Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник
Подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра в подмосковном Нахабино, мошенники убедили, что он государственный изменник, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:12:00+03:00
2025-04-13T13:12:00+03:00
2025-04-13T13:12:00+03:00
происшествия
нахабино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра в подмосковном Нахабино, мошенники убедили, что он государственный изменник, сообщает прокуратура Московской области. По информации ведомства, 13-летний подросток в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила его прислать геолокацию. "После с мальчиком связались якобы представители правоохранительных органов, которые объяснили ему, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменником. Они заставляли подростка снимать свою квартиру на видео, искать места, где хранятся денежные средства и требовали перечислить 500 тысяч рублей. Мальчик пытался занять денег у друзей, не найдя нужной суммы, он сообщил об этом куратору", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, тот в ответ сказал о необходимости выполнять задания и "бороться с предателями", а именно купить канистру с бензином и совершить поджоги. Ранее в подмосковном главке МЧС сообщали, что в субботу спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино. Возгорание произошло в магазине на втором этаже центра на площади 100 квадратных метров. После в полиции области рассказали, что правоохранители задержали подростка, который поджег торговый центр, предварительно за 250 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html
https://ria.ru/20250413/podzhog-2010966723.html
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происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нахабино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник
Прокуратура: аферисты убедили поджигателя ТЦ в Подмосковье, что он госизменник