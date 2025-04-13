https://ria.ru/20250413/aferisty-2010987435.html

Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник

Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник - РИА Новости, 13.04.2025

Мошенники убедили подростка, поджегшего ТЦ, что он госизменник

Подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра в подмосковном Нахабино, мошенники убедили, что он государственный изменник, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:12:00+03:00

2025-04-13T13:12:00+03:00

2025-04-13T13:12:00+03:00

происшествия

нахабино

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010974577_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_921a0c92a5500bad5581791a43c24015.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра в подмосковном Нахабино, мошенники убедили, что он государственный изменник, сообщает прокуратура Московской области. По информации ведомства, 13-летний подросток в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила его прислать геолокацию. "После с мальчиком связались якобы представители правоохранительных органов, которые объяснили ему, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменником. Они заставляли подростка снимать свою квартиру на видео, искать места, где хранятся денежные средства и требовали перечислить 500 тысяч рублей. Мальчик пытался занять денег у друзей, не найдя нужной суммы, он сообщил об этом куратору", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, тот в ответ сказал о необходимости выполнять задания и "бороться с предателями", а именно купить канистру с бензином и совершить поджоги. Ранее в подмосковном главке МЧС сообщали, что в субботу спасатели эвакуировали 60 человек после возгорания в ТЦ в подмосковном Нахабино. Возгорание произошло в магазине на втором этаже центра на площади 100 квадратных метров. После в полиции области рассказали, что правоохранители задержали подростка, который поджег торговый центр, предварительно за 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html

https://ria.ru/20250413/podzhog-2010966723.html

нахабино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нахабино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)