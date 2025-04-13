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В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 13.04.2025
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Наука
 
09:13 13.04.2025 (обновлено: 14:20 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/aes-2010968058.html
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 13.04.2025
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии
Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:13:00+03:00
2025-04-13T14:20:00+03:00
белоруссия
россия
белорусская аэс
наука
алексей полищук
снг
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области", — сказал он. Полищук отметил, что белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики.Он также добавил, что работа по технико-экономическому обоснованию строительства второй АЭС в Белоруссии должна быть завершена к середине года.&quot;Для обсуждения технических и финансовых условий этого масштабного проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу&quot;, — сказал дипломат.По словам Полищука, "она провела несколько встреч, на которых рассматривался целый комплекс вопросов: локация будущей станции, ценовые параметры проекта, тип реакторов, сроки строительства и другие аспекты".&quot;Эти вопросы обсуждаются и в других форматах, включая регулярные встречи руководства госкорпорации &quot;Росатом&quot; и правительства Белоруссии&quot;, — добавил он.Дипломат сказал, что "в настоящее время Минэнерго Белоруссии, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта". По его словам, эта работа должна быть завершена к середине года и Москва исходит из того, что в документе будут определены все его основные параметры.
https://ria.ru/20250413/kitay-2010962354.html
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белоруссия, россия, белорусская аэс, алексей полищук, снг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Россия, Белорусская АЭС, Наука, Алексей Полищук, СНГ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии

В Белоруссии рассматриваются два места для строительства второй АЭС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроительство АЭС
Строительство АЭС - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«
"Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области", — сказал он.
Полищук отметил, что белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики.
Он также добавил, что работа по технико-экономическому обоснованию строительства второй АЭС в Белоруссии должна быть завершена к середине года.
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«

"Для обсуждения технических и финансовых условий этого масштабного проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу", — сказал дипломат.

По словам Полищука, "она провела несколько встреч, на которых рассматривался целый комплекс вопросов: локация будущей станции, ценовые параметры проекта, тип реакторов, сроки строительства и другие аспекты".
«

"Эти вопросы обсуждаются и в других форматах, включая регулярные встречи руководства госкорпорации "Росатом" и правительства Белоруссии", — добавил он.

Дипломат сказал, что "в настоящее время Минэнерго Белоруссии, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта". По его словам, эта работа должна быть завершена к середине года и Москва исходит из того, что в документе будут определены все его основные параметры.
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НаукаБелоруссияРоссияБелорусская АЭСАлексей ПолищукСНГГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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