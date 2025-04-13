https://ria.ru/20250413/aes-2010968058.html
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 13.04.2025
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии
Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:13:00+03:00
2025-04-13T09:13:00+03:00
2025-04-13T14:20:00+03:00
белоруссия
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наука
алексей полищук
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области", — сказал он. Полищук отметил, что белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики.Он также добавил, что работа по технико-экономическому обоснованию строительства второй АЭС в Белоруссии должна быть завершена к середине года."Для обсуждения технических и финансовых условий этого масштабного проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу", — сказал дипломат.По словам Полищука, "она провела несколько встреч, на которых рассматривался целый комплекс вопросов: локация будущей станции, ценовые параметры проекта, тип реакторов, сроки строительства и другие аспекты"."Эти вопросы обсуждаются и в других форматах, включая регулярные встречи руководства госкорпорации "Росатом" и правительства Белоруссии", — добавил он.Дипломат сказал, что "в настоящее время Минэнерго Белоруссии, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта". По его словам, эта работа должна быть завершена к середине года и Москва исходит из того, что в документе будут определены все его основные параметры.
https://ria.ru/20250413/kitay-2010962354.html
https://ria.ru/20250411/frantsija-2010732902.html
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белоруссия, россия, белорусская аэс, алексей полищук, снг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Белоруссия, Россия, Белорусская АЭС, Наука, Алексей Полищук, СНГ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии
В Белоруссии рассматриваются два места для строительства второй АЭС