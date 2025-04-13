https://ria.ru/20250413/1597014614.html

Сводки победы: более 13 тыс немцев взяты в плен на берлинском направлении

Сводки победы: более 13 тыс немцев взяты в плен на берлинском направлении - РИА Новости, 13.04.2025

Сводки победы: более 13 тыс немцев взяты в плен на берлинском направлении

22 Апреля 1945

2025-04-13T18:23:00+03:00

2025-04-13T18:23:00+03:00

2025-04-13T18:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010704441_0:58:1018:632_1920x0_80_0_0_a481fddae58cb09215ca972c567bd2d6.jpg

В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ направлениях.На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении наши войска заняли города ЛЮБЕНАУ, ДАМЕ, ШЛИБЕН, ЗОННЕВАЛЬДЕ, ФИНСТЕРВАЛЬДЕ, РУЛАНД, ЕЛЬСТЕРВЕРДА, ШВЕПНИТЦ, БУРКАУ, БИШОФСВЕРДА. По предварительным данным, с 17 по 21 апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более 10.000 немецких солдат и офицеров и захватили 96 самолётов и свыше 150 танков и самоходных орудий противника.На БЕРЛИНСКОМ направлении наши войска заняли города БИЗЕНТАЛЬ, КАЛЬБЕРГЕ, КЛЕЙНШЕНЕ6ЕК, ФРИДРИХСХАГЕН, ФЮРСТЕНВАЛЬДЕ и пригороды БЕРЛИНА — ГЛИНИККЕ, ЛЮБАРС, БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ, РОЗЕНТАЛБ", БУХХОЛЬЦ, КАРОВ, БЛАНКЕНБУРГ, МАЛЬХОВ, ВЕЙСЕНЗЕЕ, ХОЗНШОНХАУЕЗЕН, МАРЦАН, БИСДОРФ, МАЛЬСДОРФ, ШЕНЭЙХЕ, ФИХТЕНАУ, ВИЛЬГЕЛЬМСХАГЕН. По предварительным данным, с 17 по 21 апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более 13.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 60, танков и самоходных орудий — свыше 100, полевых орудий — более 500.Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов и среди них ДРАСЕНХОФЕН, ОТТЕНТАЛЬ, ВИЛЬДЕНДЮРБАХ, НОЙДОРФ, АЛЬТЕНМАРКТ, АЙХЕНБРУНН, МЕРКЕРСДОРФ, СИМОНОФЕЛЬД.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56 самолётов противника.* * *Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои.На Дрезденском направлении наши войска после упорного боя овладели городом Финстервальде – важным узлом шоссейных дорог. Вражеский гарнизон разгромлен. В городе имеются машиностроительные и литейные заводы, а также велосипедный завод и другие предприятия. Другие наши части выбили немцев из города Руланд, расположенного на канале Шварце-Ельстер. Развивая успех, наши войска с боями продвинулись вперед на 20 километров и овладели городом Ельстерверда.На Берлинском направлении наши войска вели ожесточенные бои с упорно сопротивляющимся противником. Немецкое командование, стремясь преградить путь советским войскам, бросило в бой все имеющиеся силы. Берлинские военные школы прекратили занятия, а курсанты школ и обслуживающий персонал посланы на фронт. Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию мужчин от 15 до 65 лет включительно. Все зенитные орудия противовоздушной обороны германской столицы также используются в качестве противотанковой артиллерии. Наши войска, преодолевая все препятствия, наносят противнику один удар за другим. Советские пехотинцы выбивают гитлеровцев из укрепленных зданий и артиллерийским огнем разрушают узлы сопротивления, а также баррикады из камня и кирпича, построенные на улицах пригородов Берлина. Наши танки и пехота, наступающие с северо-востока, заняли пригороды Бланкенбург, Мальхов и ворвались в пригород Вейсензее. Весь день шли ожесточенные бои. Советские штурмовые группы, усиленные орудиями, очищали квартал за кварталом, подавляя вражеские узлы сопротивления. Заняты фабрика «Ределер», трамвайный парк, электростанция и ряд промышленных предприятий, превращенных немцами в опорные пункты обороны. К исходу дня наши войска полностью заняли пригород Вейсензее и ведут бои в районе окружной железной дороги. Наши войска, наступающие с востока, мощным ударом прорвали долговременную оборону немцев в полосе озер и заняли пригороды Мальсдорф, Фихтенау и Вильгельмсхаген. Ожесточенные бои произошли также за город Фюрстенвальде – мощный опорный пункт обороны немцев юго-восточнее Берлина. Сильными ударами советские части выбили гитлеровцев из северной части города. К исходу дня вражеский гарнизон был полностью разгромлен и в беспорядке отступил. Противник несет огромные потери. По неполным данным, за день уничтожено до 8 тысяч немецких солдат и офицеров, 47 танков и самоходных орудий, более 150 полевых орудий и минометов. Бои на Берлинском направлении продолжаются днем и ночью, не стихая ни на час.* * *Советская авиация оказывает активную поддержку Центральной группе наших войск. Наши летчики атакуют боевые порядки и артиллерийские позиции противника, а также прикрывают советские наземные войска от нападений немецкой авиации. Группа истребителей под командованием капитана Четверткова встретила в воздухе 50 вражеских истребителей. Советские летчики атаковали противника. Лейтенант Бродский врезался в строй немецких самолетов и сбил один «Фокке-Вульф-190». На Бродского набросилось 6 истребителей противника. Умелым маневром лейтенант скрылся за облаками, а потом, неожиданно выйдя из-за облаков, сбил еще один вражеский самолет. Капитан Четвертков в этом бою сбил 2 немецких истребителя. Группа истребителей, ведомая старшим лейтенантом Лобачевым, встпила в бой с 14 вражескими самолетами. В результате боя советские летчики сбили 5 истребителей противника. Старший лейтенант Лобачев и младший лейтенант Кузоваткин в этом бою сбили по 2 немецких самолета каждый.* * *Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, действующие в районе шоссе Вена – Брно, продвинулись вперед на 10 километров и ведут бои недалеко от города Микулов. Другие наши части встретили упорное сопротивление танков и пехоты противника в районе города Лаа. Отразив пять вражеских контратак, советские бойцы овладели опорным пунктом Альтенмаркт, находящимся в 5 километрах южнее города Лаа. За день боев уничтожено 23 немецких танка. Захвачены две артиллерийские батареи и свыше 200 пленных. * * *Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского моря немецкий транспорт водоизмещением в 8 тысяч тонн. Авиация флота наносила удары по судам противника в порту Пиллау и северо-западнее Пиллау. В результате этих ударов потоплены: один транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн, две быстроходные десантные баржи, две сухогрузные баржи и два катера.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы