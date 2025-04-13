https://ria.ru/20250413/1597014595.html
Сводки победы: советские войска сбили 103 немецких самолёта за сутки
Сводки победы: советские войска сбили 103 немецких самолёта за сутки - РИА Новости, 13.04.2025
Сводки победы: советские войска сбили 103 немецких самолёта за сутки
21 Апреля 1945
2025-04-13T18:10:00+03:00
2025-04-13T18:10:00+03:00
2025-04-13T18:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сводки победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010702416_12:0:979:544_1920x0_80_0_0_817036b1fb957f4c6a691b7baf7d17e2.jpg
В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.В результате этих боёв наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении заняли города КАЛАУ, ЛНЖКАУ, НОЙ.ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРК, КАМЕНЦ, БАУ-ЦЕН и вели бой за КЕНИГСБРЮК.Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, ШТРАУС-БЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, ЗРКНЕР и завязали бои в пригородах БЕРЛИНА.На территории АВСТРИИ оевернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты РАЙНТАЛЬ, КАТЦЕЛЬС-ДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЫУЮДОРФ, ФАЛЬБАХ, МИХЛЬ-ШТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЭРНСТБРУНН, ОБЕР ГЕНЗЕРНДОРФ и железнодорожные станции ГРОФСКРУТ, ВЕЛЬТЕРСКИРХЕН НАГЛЕРН. Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юго-западнее ГОДОНИНА войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 103 самолёта противника.* * *Массированный удар нашей авиации по БерлинуВ ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам Берлина. В результате этого удара возникло более 50 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.* * *Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои.На Дрезденском направлении советские части, форсировав реку Шпрее, стремительно продвигаются вперед. Немцы спешно подтянули в этот район крупные подкрепления и с хода бросают их в бой. Однако все попытки гитлеровцев контратаками остановить наши наступающие части успеха не имели. Под ударами наших войск противник оставляет одну позицию за другой. Советские пехотинцы и танкисты, действующие в сложных условиях лесисто-болотистой местности, с боями продвинулись вперед на 30-40 километров и штурмом овладели городом Люккау. Другие наши части в результате ожесточенных уличных боев заняли города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В этом районе советские летчики подвергли бомбардировке и пушечно-пулеметному обстрелу колонны немецких войск. Гитлеровцы, бросив более 500 автомашин и много вооружения, разбежались по лесам. Советские и польские части окружили город Каменц и ворвались на его улицы. Вражеский гарнизон оказывал упорное сопротивление, но был разгромлен. Ожесточенные бои произошли и в районе города Бауцен. Сосредоточив здесь много танков и пехоты, немцы предприняли ряд контратак. Наши подвижные подразделения и пехота измотали противника, а затем нанесли ему мощный удар. Бои переместились на улицы города. Сегодня советские бойцы подавили сопротивление немецкого гарнизона и полностью овладели городом Бауцен – узлом четырех железных и многих шоссейных дорог.К исходу дня наши войска вели бои за город Кенигсбрюк, находящийся в 24 километрах от Дрездена.Западнее Одера наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, с боями продвигались вперед. Немцы пытались любой ценой не допустить выхода наших войск к Берлину. Они сняли с других участков фронта ряд дивизий и ввели в бой все запасные части. Гитлеровцы построили огромное количество долговременных сооружений, а также широко разветвленные полевые укрепления. Наши войска мощными ударами сломили ожесточенное сопротивление противника. Западнее города Врицен советские пехотинцы и танкисты, поддержанные авиацией и артиллерией, преодолели лесной массив и, громя на своем пути узлы вражеского сопротивления, в полдень ворвались в город Бернау. Завязались уличные бои. Советские бойцы штурмом брали баррикады и дома, превращенные немцами в доты. К исходу дня наши войска овладели гордом Бернау. Другие наши части, сломив вражеское сопротивление заняли города Штраусберг, Альт-Ландсберг, Мнюхеберг, Херцфельде, Эркнер и завязали бои в пригородах Берлина. Противник несет огромные потери. Места боев завалены тысячами трупов немецких солдат и офицеров. Захвачено много трофеев и пленных.* * *Советские летчики активно поддерживали боевые действия центральной группы наших войск. Наши бомбардировщики и штурмовики массированными ударами подавляли узлы сопротивления и огневые средства противника, уничтожали его живую силу и технику. В воздушных боях за день наши летчики сбили 62 немецких самолета. Летчик-истребитель гвардии капитан Найденов в одном воздушном бою уничтожил три немецких истребителя «Фокке-Вульф-190». Группа штурмовиков гвардии майора Смирнова атаковала артиллерийские позиции противника, уничтожила 4 полевых и 3 зенитных орудия. Четыре наших истребителя во главе со старшим лейтенантом Марииным встретили в воздухе шесть немецких истребителей. Советские летчики атаковали врага и в ожесточенном бою сбили три немецких самолета. Четрые истребителя во главе с майором Ренцем заметили 80 вражеских самолетов, направляющихся к расположению наших войск. Отважные летчики врезались в строй самолетов противника. Майор Ренц сбил два немецких истребителя, лейтенант Виноградов и младшие лейтенанты Петренко и Герасимов – по одному. Остальные самолеты противника потеряли строй и были рассеяны.* * *На териритории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов. Советские артиллеристы и танкисты, отражая вражеские атаки, подбили и сожгли 18 немецких танков и уничтожили до батальона гитлеровцев.В Чехословакии юго-западнее города Годонин немцы, пытаясь вернуть потерянные накануне позиции, несколько раз переходили в контратаки. Советские части успешно отбили вражеские контратаки. Затем наши подразделения стремительно атаковали противника и, продвинувшись вперед на 5 километров, заняли город Валтице. Валтице – важный узел дорог и сильно укрепленный опорный пункт обороны немцев. В боях в этом районе уничтожено свыше 800 вражеских солдат и офицеров.Наша авиация наносила удары по боевым порядкам и подходящим резервам немецких войск. Уничтожено до 100 автомашин, разбито 15 вагонов и взорван склад противника с боеприпасами.
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сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сводки Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.
В результате этих боёв наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении заняли города КАЛАУ, ЛНЖКАУ, НОЙ.ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРК, КАМЕНЦ, БАУ-ЦЕН и вели бой за КЕНИГСБРЮК.
Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, ШТРАУС-БЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, ЗРКНЕР и завязали бои в пригородах БЕРЛИНА.
На территории АВСТРИИ оевернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты РАЙНТАЛЬ, КАТЦЕЛЬС-ДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЫУЮДОРФ, ФАЛЬБАХ, МИХЛЬ-ШТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЭРНСТБРУНН, ОБЕР ГЕНЗЕРНДОРФ и железнодорожные станции ГРОФСКРУТ, ВЕЛЬТЕРСКИРХЕН НАГЛЕРН. Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юго-западнее ГОДОНИНА войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 103 самолёта противника.
Массированный удар нашей авиации по Берлину
В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам Берлина. В результате этого удара возникло более 50 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.
Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои.
На Дрезденском направлении советские части, форсировав реку Шпрее, стремительно продвигаются вперед. Немцы спешно подтянули в этот район крупные подкрепления и с хода бросают их в бой. Однако все попытки гитлеровцев контратаками остановить наши наступающие части успеха не имели. Под ударами наших войск противник оставляет одну позицию за другой. Советские пехотинцы и танкисты, действующие в сложных условиях лесисто-болотистой местности, с боями продвинулись вперед на 30-40 километров и штурмом овладели городом Люккау. Другие наши части в результате ожесточенных уличных боев заняли города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В этом районе советские летчики подвергли бомбардировке и пушечно-пулеметному обстрелу колонны немецких войск. Гитлеровцы, бросив более 500 автомашин и много вооружения, разбежались по лесам. Советские и польские части окружили город Каменц и ворвались на его улицы. Вражеский гарнизон оказывал упорное сопротивление, но был разгромлен. Ожесточенные бои произошли и в районе города Бауцен. Сосредоточив здесь много танков и пехоты, немцы предприняли ряд контратак. Наши подвижные подразделения и пехота измотали противника, а затем нанесли ему мощный удар. Бои переместились на улицы города. Сегодня советские бойцы подавили сопротивление немецкого гарнизона и полностью овладели городом Бауцен – узлом четырех железных и многих шоссейных дорог.
К исходу дня наши войска вели бои за город Кенигсбрюк, находящийся в 24 километрах от Дрездена.
Западнее Одера наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, с боями продвигались вперед. Немцы пытались любой ценой не допустить выхода наших войск к Берлину. Они сняли с других участков фронта ряд дивизий и ввели в бой все запасные части. Гитлеровцы построили огромное количество долговременных сооружений, а также широко разветвленные полевые укрепления. Наши войска мощными ударами сломили ожесточенное сопротивление противника. Западнее города Врицен советские пехотинцы и танкисты, поддержанные авиацией и артиллерией, преодолели лесной массив и, громя на своем пути узлы вражеского сопротивления, в полдень ворвались в город Бернау. Завязались уличные бои. Советские бойцы штурмом брали баррикады и дома, превращенные немцами в доты. К исходу дня наши войска овладели гордом Бернау. Другие наши части, сломив вражеское сопротивление заняли города Штраусберг, Альт-Ландсберг, Мнюхеберг, Херцфельде, Эркнер и завязали бои в пригородах Берлина. Противник несет огромные потери. Места боев завалены тысячами трупов немецких солдат и офицеров. Захвачено много трофеев и пленных.
Советские летчики активно поддерживали боевые действия центральной группы наших войск. Наши бомбардировщики и штурмовики массированными ударами подавляли узлы сопротивления и огневые средства противника, уничтожали его живую силу и технику. В воздушных боях за день наши летчики сбили 62 немецких самолета. Летчик-истребитель гвардии капитан Найденов в одном воздушном бою уничтожил три немецких истребителя «Фокке-Вульф-190». Группа штурмовиков гвардии майора Смирнова атаковала артиллерийские позиции противника, уничтожила 4 полевых и 3 зенитных орудия. Четыре наших истребителя во главе со старшим лейтенантом Марииным встретили в воздухе шесть немецких истребителей. Советские летчики атаковали врага и в ожесточенном бою сбили три немецких самолета. Четрые истребителя во главе с майором Ренцем заметили 80 вражеских самолетов, направляющихся к расположению наших войск. Отважные летчики врезались в строй самолетов противника. Майор Ренц сбил два немецких истребителя, лейтенант Виноградов и младшие лейтенанты Петренко и Герасимов – по одному. Остальные самолеты противника потеряли строй и были рассеяны.
На териритории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов. Советские артиллеристы и танкисты, отражая вражеские атаки, подбили и сожгли 18 немецких танков и уничтожили до батальона гитлеровцев.
В Чехословакии юго-западнее города Годонин немцы, пытаясь вернуть потерянные накануне позиции, несколько раз переходили в контратаки. Советские части успешно отбили вражеские контратаки. Затем наши подразделения стремительно атаковали противника и, продвинувшись вперед на 5 километров, заняли город Валтице. Валтице – важный узел дорог и сильно укрепленный опорный пункт обороны немцев. В боях в этом районе уничтожено свыше 800 вражеских солдат и офицеров.
Наша авиация наносила удары по боевым порядкам и подходящим резервам немецких войск. Уничтожено до 100 автомашин, разбито 15 вагонов и взорван склад противника с боеприпасами.