https://ria.ru/20250413/1597014595.html

Сводки победы: советские войска сбили 103 немецких самолёта за сутки

Сводки победы: советские войска сбили 103 немецких самолёта за сутки - РИА Новости, 13.04.2025

Сводки победы: советские войска сбили 103 немецких самолёта за сутки

21 Апреля 1945

2025-04-13T18:10:00+03:00

2025-04-13T18:10:00+03:00

2025-04-13T18:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.В результате этих боёв наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении заняли города КАЛАУ, ЛНЖКАУ, НОЙ.ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРК, КАМЕНЦ, БАУ-ЦЕН и вели бой за КЕНИГСБРЮК.Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, ШТРАУС-БЕРГ, АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, ЗРКНЕР и завязали бои в пригородах БЕРЛИНА.На территории АВСТРИИ оевернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты РАЙНТАЛЬ, КАТЦЕЛЬС-ДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЫУЮДОРФ, ФАЛЬБАХ, МИХЛЬ-ШТЕТТЕН, КЛЕМЕНТ, ЭРНСТБРУНН, ОБЕР ГЕНЗЕРНДОРФ и железнодорожные станции ГРОФСКРУТ, ВЕЛЬТЕРСКИРХЕН НАГЛЕРН. Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юго-западнее ГОДОНИНА войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 103 самолёта противника.* * *Массированный удар нашей авиации по БерлинуВ ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам Берлина. В результате этого удара возникло более 50 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.* * *Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои.На Дрезденском направлении советские части, форсировав реку Шпрее, стремительно продвигаются вперед. Немцы спешно подтянули в этот район крупные подкрепления и с хода бросают их в бой. Однако все попытки гитлеровцев контратаками остановить наши наступающие части успеха не имели. Под ударами наших войск противник оставляет одну позицию за другой. Советские пехотинцы и танкисты, действующие в сложных условиях лесисто-болотистой местности, с боями продвинулись вперед на 30-40 километров и штурмом овладели городом Люккау. Другие наши части в результате ожесточенных уличных боев заняли города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В этом районе советские летчики подвергли бомбардировке и пушечно-пулеметному обстрелу колонны немецких войск. Гитлеровцы, бросив более 500 автомашин и много вооружения, разбежались по лесам. Советские и польские части окружили город Каменц и ворвались на его улицы. Вражеский гарнизон оказывал упорное сопротивление, но был разгромлен. Ожесточенные бои произошли и в районе города Бауцен. Сосредоточив здесь много танков и пехоты, немцы предприняли ряд контратак. Наши подвижные подразделения и пехота измотали противника, а затем нанесли ему мощный удар. Бои переместились на улицы города. Сегодня советские бойцы подавили сопротивление немецкого гарнизона и полностью овладели городом Бауцен – узлом четырех железных и многих шоссейных дорог.К исходу дня наши войска вели бои за город Кенигсбрюк, находящийся в 24 километрах от Дрездена.Западнее Одера наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, с боями продвигались вперед. Немцы пытались любой ценой не допустить выхода наших войск к Берлину. Они сняли с других участков фронта ряд дивизий и ввели в бой все запасные части. Гитлеровцы построили огромное количество долговременных сооружений, а также широко разветвленные полевые укрепления. Наши войска мощными ударами сломили ожесточенное сопротивление противника. Западнее города Врицен советские пехотинцы и танкисты, поддержанные авиацией и артиллерией, преодолели лесной массив и, громя на своем пути узлы вражеского сопротивления, в полдень ворвались в город Бернау. Завязались уличные бои. Советские бойцы штурмом брали баррикады и дома, превращенные немцами в доты. К исходу дня наши войска овладели гордом Бернау. Другие наши части, сломив вражеское сопротивление заняли города Штраусберг, Альт-Ландсберг, Мнюхеберг, Херцфельде, Эркнер и завязали бои в пригородах Берлина. Противник несет огромные потери. Места боев завалены тысячами трупов немецких солдат и офицеров. Захвачено много трофеев и пленных.* * *Советские летчики активно поддерживали боевые действия центральной группы наших войск. Наши бомбардировщики и штурмовики массированными ударами подавляли узлы сопротивления и огневые средства противника, уничтожали его живую силу и технику. В воздушных боях за день наши летчики сбили 62 немецких самолета. Летчик-истребитель гвардии капитан Найденов в одном воздушном бою уничтожил три немецких истребителя «Фокке-Вульф-190». Группа штурмовиков гвардии майора Смирнова атаковала артиллерийские позиции противника, уничтожила 4 полевых и 3 зенитных орудия. Четыре наших истребителя во главе со старшим лейтенантом Марииным встретили в воздухе шесть немецких истребителей. Советские летчики атаковали врага и в ожесточенном бою сбили три немецких самолета. Четрые истребителя во главе с майором Ренцем заметили 80 вражеских самолетов, направляющихся к расположению наших войск. Отважные летчики врезались в строй самолетов противника. Майор Ренц сбил два немецких истребителя, лейтенант Виноградов и младшие лейтенанты Петренко и Герасимов – по одному. Остальные самолеты противника потеряли строй и были рассеяны.* * *На териритории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов. Советские артиллеристы и танкисты, отражая вражеские атаки, подбили и сожгли 18 немецких танков и уничтожили до батальона гитлеровцев.В Чехословакии юго-западнее города Годонин немцы, пытаясь вернуть потерянные накануне позиции, несколько раз переходили в контратаки. Советские части успешно отбили вражеские контратаки. Затем наши подразделения стремительно атаковали противника и, продвинувшись вперед на 5 километров, заняли город Валтице. Валтице – важный узел дорог и сильно укрепленный опорный пункт обороны немцев. В боях в этом районе уничтожено свыше 800 вражеских солдат и офицеров.Наша авиация наносила удары по боевым порядкам и подходящим резервам немецких войск. Уничтожено до 100 автомашин, разбито 15 вагонов и взорван склад противника с боеприпасами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне