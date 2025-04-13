https://ria.ru/20250413/1597014576.html

Сводки победы: советские войска заняли 8 городов западнее рек Одер и Нейсе

Сводки победы: советские войска заняли 8 городов западнее рек Одер и Нейсе - РИА Новости, 13.04.2025

Сводки победы: советские войска заняли 8 городов западнее рек Одер и Нейсе

20 Апреля 1945

2025-04-13T18:00:00+03:00

2025-04-13T18:00:00+03:00

2025-04-13T18:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ. В результате этих боёв наши войска заняли города БАД-ФРАЙЕН-ВАЛЬДЕ, ВРИЦЕН, ЗЕЕЛОВ, ЛЕБУС, КЛИТТЕН, НИСКИ, ШПРЕМБЕРГ, ГОЙЕРСВЕРДА и подошли к городам КАМЕНЦ и БАУЦЕН (на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении).Юго-западнее и южнее РАТИБОРА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли населённые пункты КОМАРОВ, МОКРЕ ЛАЗЦЕ, ХАБИЧОВ, ПИШТ, КРЕЙЦЕНОРТ, НОЙДЭРФЕЛЬ, ОЛЬЗА.На территории Австрии севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты АЛЬТ ХЕФЛАЙН, ГИНЦЕРСДОРФ, ЭРДБЕРГ, ВЕТЦЕЛЬСДОРФ, АМЕИС, ШТААТЦ, ВУЛЬТЕНДОРФ, ФРАТТИНГСДОРФ, ПООСДОРФ, НИДЕРЛЯЙС, ШТЕЙНБАХ и железнодорожные станции ШЛЕТЦ, НИДЕР-ЛЯЙС.На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 140 самолётов противника.* * *Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсе. На Дрезденском направлении наши войска, переправившись через реку Нейсе, прорвали укреплённые позиции противника. В образовавшиеся бреши двинулись подвижные соединения. Несмотря на трудные условия лесистой местности, изобилующей озёрами и реками, наши войска продвинулись вперёд на 15 километров и вышли к реке Шпрее. На подступах к Шпрее противник сопротивлялся с необычайной яростью. Усилив свои войска тремя танковыми и одной моторизованной дивизиями, гитлеровцы неоднократно переходили в контратаки. Отбрасывая врага, советские пехотинцы, артиллеристы и танкисты уничтожили 56 немецких танков и самоходных орудий. Противник оставил на поле боя тысячи трупов своих солдат и офицеров. Наши войска переправились через реку Шпрее южнее города Шпремберг и, совершив обходный маневр, зажали вражеский гарнизон города в клещи. Немцы понесли тяжёлые потери и в беспорядке отступили. В этом районе захвачено 15 немецких самолетов, 60 орудий и другие трофеи. Развивая успех, наши пехотинцы штурмом овладели городом Гойерсверда. Одновременно советские части подошли к городам Каменц и Бауцен и завязали бои на окраинах этих сильных опорных пунктов обороны противника. Город Каменц находится в 32 километрах северо-восточнее Дрездена.Западнее раки Одер наши войска, преодолевая мощные укрепления немцев, овладели городом Бад-Фрайенвальде. Другие наши части, продвигаясь вперёд, завязали бои за крупный узел путей сообщения — город Врицен. Советские пехотинцы ворвались в город с юга и в ожесточенном бою разгромили вражеский гарнизон. В боях за Врицен уничтожено свыше 2 тысяч немецких солдат и офицеров.Наша авиация оказывала мощную поддержку наземным войскам. Советские летчики бомбардировочными и штурмовыми ударами разрушают оборонительные сооружения противника и уничтожают его живую силу и технику. В воздушных боях за день сбито 90 немецких самолётов. Кроме того, 34 самолёта противника сбиты огнём нашей зенитной артиллерии.* * *Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями продвигались вперёд. Сломив сопротивление противника, наши подразделения переправились через реку Опава и захватили несколько высот. Вся прибрежная местность в этом районе изрезана линиями окопов и траншей, прикрытых несколькими рядами колючей проволоки и минными полями. Опираясь на этот рубеж, немцы предприняли несколько контратак. Советские пехотинцы отбили вражеские контратаки, а затем стремительным ударом овладели населённым пунктом Хабичов. Железная дорога, связывающая города Опава и Моравска Острава, перерезана. Продолжая бои по расширению плацдарма, наши войска натолкнулись на сеть долговременных бетонированных сооружений. Советские штурмовые группы к исходу дня овладели несколькими дотами противника. После упорного боя занят опорный пункт Комаров, расположенный в 4 километрах юго-восточнее города Опава.* * *Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Противник, укрепившись на промежуточных рубежах обороны, оказывает упорное сопротивление и часто переходит в контратаки. В ожесточённом бою советские гвардейские части выбили немцев из нескольких населенных пунктов. Другие наши части, наступающие вдоль автострады на север, продвинулись вперёд на 10 километров. В одном районе танкисты гвардии капитана Новосёлова лощинами скрытно обошли сильно укреплённый узел сопротивления противника и атаковали его с тыла. В непродолжительном бою немецкий гарнизон был разгромлен. Советские танкисты уничтожили более 200 гитлеровцев. Взяты пленные, в числе которых командир отдельного артиллерийского дивизиона противника.За день боёв на разных участках захвачено у немцев 15 танков, 30 орущий, 8 бронетранспортеров, 40 паровозов, 457 железнодорожных вагонов и 126 цистерн, а также 17 складов с боеприпасами и разным военным имуществом. Взято в плен 960 немецких солдат и офицеров.* * *Авиацией Краснознаменого Балтийского флота в порту Пиллау и северо-западнее Пиллау потоплены четыре немецких транспорта общим водоизмещением в 15 тысяч тонн и четыре танкера водоизмещением в 14 тысяч тонн.Кораблями флота в Балтийском маре потоплен транспорт противника водоизмещением в 8 тысяч тонн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне