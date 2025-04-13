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Сводки победы: советские войска форсировали реку Нейсе

Сводки победы: советские войска форсировали реку Нейсе - РИА Новости, 13.04.2025

Сводки победы: советские войска форсировали реку Нейсе

19 Апреля 1945

2025-04-13T17:50:00+03:00

2025-04-13T17:50:00+03:00

2025-04-13T17:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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За последние три дня в районе Центральной группы наших войск велась силовая разведка, которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе.В результате этих боёв наши войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейсе и овладели городами ФОРСТ, МУСКАУ, ВЕЙСВАССЕР. Войска 2-й Польской армии заняли город РОТЕНБУРГ.На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм западнее КЮСТРИНА.В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта вели наступательные бои и заняли населённые пункты КОЗОЙИДКИ, ЛИДЭРОВИЦЕ, ЗАРАЗИЦЕ, БЗЕНЕЦ, СКОРОНИЦЕ, СТАВЬЕШИЦЕ, НАСЕДЛОВИЦЕ и железнодорожные станции ЛИДЭРОВИЦЕ, СВАТОБОРЖИЦЕ. Севернее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты БЕРНГАРДСТАЛЬ, АЛЬТ ЛИХТЕНВАРТ, ВИЛЬФЕРСДОРФ. ЗИБЕНИРТЕН, АСПАРН, ЛАДЕНДОРФ и железнодорожные станции АЛЬТ ЛИХТЕНВАРТ, АСПАРН.На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 115 самолётов противника.* * *На территории Чехословакии северо-восточнее города Годонина наши войска вели наступательные бои. Советские части, продвигаясь вдоль восточного берега реки Моравы, заняли несколько сильно укреплённых опорных пунктов обороны немцев. Противник выбит из населённого пункта Заразице, находящегося в 5 километрах от города Угерски Острог. Севернее Годонин немецкая пехота и танки, пытаясь задержать наши войска, предприняли несколько контратак, но были отброшены с большими для них потерями. Разгромлен батальон вражеской пехоты. Захвачено всё вооружение батальона и более 200 пленных. Севернее Вены противник пополнил свои потрёпанные войска свежими силами и оказывает упорное сопротивление. Стремительным ударом наши части выбили немцев из населённого пункта и железнодорожной станции Альт Лихтенварт. Захвачены склады с вооружением и военным имуществом. Советские войска, овладевшие вчера городом Мистельбах, отбили ряд вражеских контратак и продвинулись в северном направлении на 6 километров. На поле боя осталось свыше 700 вражеских трупов. Сожжено и подбито 20 немецких танков и самоходных орудий.* * *На территории Австрии, западнее города Санкт-Пельтен и восточнее города Грац советские воины в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявляют образцы мужества и героизма. Стрелковая рота гвардии лейтенанта Макарова, скрытно пробравшись лесом, зашла противнику во фланг и стремительным ударом овладела высотой, прикрывающей горную дорогу. В короткой схватке советские бойцы уничтожили 24 гитлеровца. Остальные немецкие солдаты разбежались, бросив оружие и радиостанцию. Старший сержант Ширяев, ехавший на повозке с имуществом связи, был обстрелян немцами. Заметив вражеский пулемет, Ширяев незаметно подкрался к нему и очередью из автомата уничтожил немецких пулемётчиков. Гвардии старший сержант Баграмян и гвардии рядовой Фокин в одном бою огнём из пулемёта истребили 30 гитлеровцев. Расчет самоходного орудия младшего лейтенанта Умена за один день сжёг 2 немецких танка и один бронетранспортер. Батарея самоходных орудий младшего лейтенанта Холодцова, вступив в бой с численно превосходящими силами противника, уничтожила 4 немецких танка, 2 бронетранспортёра и 2 полевых орудия.* * *Разведка Краснознамённого Балтийского флота обнаружила в заливе Фриш-Гаф самоходные десантные баржи, а также большое количество плотов и шлюпок с войсками противника. Советские бронекатеры атаковали немцев и потопили две быстроходные десантные баржи, две баржи и более 100 плотов и шлюпок. Уничтожено и потоплено несколько тысяч немецких солдат и офицеров.Корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили в южной части Балтийского моря транспорт противника водоизмещением в 5 тысяч тонн.* * *Население австрийских сёл и городов радушно встречает Красную Армию. Житель города Эйзенштадта профессор Франц Элек рассказывает: «Немецкие военные власти приказали населению в течение трех часов покинуть город, но почти все жители остались на месте. С немцами убежали только бургомистр Брюнер, руководители фашистских организаций и нацистские чиновники. Основная масса жителей не хотела уходить. Мы ждали Красную Армию, мы знали, что она освободит нас от гитлеризма. В 1938 году после оккупации Австрии немцами фашисты арестовали более 400 жителей Эйзенштадта. Многие из них погибли в гестаповских застенках». Рабочий Георг Бабтис сообщил: «Мне 58 лет. Нацисты принуждали меня вступить в фольксштурм, но я отказался. За это меня посадили в тюрьму. Многим старикам пришлось, однако, вступить в фолльксштурм. Как только Красная Армия приблизилась к городу, все они разбежались по домам».Священник села Лоймерсдорф Шерлис заявил: «Я часто слушал радиопередачи для Австрии из Москвы и Лондона. Вместе со мной слушали радио и некоторые прихожане. Мы не боялись прихода Красной Армии и не верили гитлеровской пропаганде. Население знало, что Красная Армия несёт нам свободу и независимость».

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне