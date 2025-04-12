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Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии - РИА Новости, 12.04.2025
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07:01 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/zoopark-2010845844.html
Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии
Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии - РИА Новости, 12.04.2025
Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии
Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:01:00+03:00
2025-04-12T07:01:00+03:00
происшествия
московский зоопарк
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В четверг в пресс-службе столичного зоосада рассказали РИА Новости, что сотрудник Московского зоопарка был укушен во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи. Спасти пострадавшего не удалось. Проводится служебное расследование. "По предварительным данным, у мужчины началась аллергическая реакция на укус змеи", - сказал собеседник агентства. По словам представителя правоохранительных органов, у мужчины произошел отек Квинке.
https://ria.ru/20250405/gadyuka-2009466673.html
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происшествия, московский зоопарк
Происшествия, Московский зоопарк
Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии

Сотрудник Московского зоопарка, предварительно, умер от отека Квинке

© РИА Новости / Степаненков | Перейти в медиабанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Степаненков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг в пресс-службе столичного зоосада рассказали РИА Новости, что сотрудник Московского зоопарка был укушен во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи. Спасти пострадавшего не удалось. Проводится служебное расследование.
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"По предварительным данным, у мужчины началась аллергическая реакция на укус змеи", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя правоохранительных органов, у мужчины произошел отек Квинке.
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