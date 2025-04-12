https://ria.ru/20250412/zoopark-2010845844.html

Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии

Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии - РИА Новости, 12.04.2025

Сотрудник Московского зоопарка, укушенный змеей, мог умереть из-за аллергии

Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:01:00+03:00

2025-04-12T07:01:00+03:00

2025-04-12T07:01:00+03:00

происшествия

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870886625_0:108:3034:1816_1920x0_80_0_0_9e33e4ec481026e7ed28f1efd271e974.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В четверг в пресс-службе столичного зоосада рассказали РИА Новости, что сотрудник Московского зоопарка был укушен во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи. Спасти пострадавшего не удалось. Проводится служебное расследование. "По предварительным данным, у мужчины началась аллергическая реакция на укус змеи", - сказал собеседник агентства. По словам представителя правоохранительных органов, у мужчины произошел отек Квинке.

https://ria.ru/20250405/gadyuka-2009466673.html

https://ria.ru/20250121/zmeya-1994809324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московский зоопарк