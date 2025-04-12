https://ria.ru/20250412/zhurnalistka-2010874927.html

Украинская журналистка получила срок за съемку силовой мобилизации

Украинская журналистка получила срок за съемку силовой мобилизации - РИА Новости, 12.04.2025

Украинская журналистка получила срок за съемку силовой мобилизации

Украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:08:00+03:00

2025-04-12T13:08:00+03:00

2025-04-12T13:08:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Черновцах журналистка, которая работала на две местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном "Страны.ua". Как уточнили в издании, журналистку задержали еще в августе 2024 года. По мнению обвинения, на опубликованном ею ролике виден военный объект, что является нарушением закона, учитывая военное положение в стране. В свою очередь, защита заявила, что военный объект на видео - всего лишь областной сборный пункт, чьи координаты общеизвестны и не публиковались в записи журналистки. Кроме того, осужденная снимала не само здание, а задержание молодого человека сотрудниками военкомата. Как сообщили в "Стране.ua", журналистка позднее была вынуждена удалить ролик, к тому моменту набравший более восьми тысяч просмотров. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010846993.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993041703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черновцы, вооруженные силы украины