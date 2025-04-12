https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:08:00+03:00
2025-04-12T07:08:00+03:00
2025-04-12T07:13:00+03:00
в мире
папуа-новая гвинея
порт-морсби
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250411/myanma-2010791905.html
папуа-новая гвинея
порт-морсби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b362691f2846ca84bac69f478f777d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0