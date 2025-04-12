https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html

У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение

У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025

У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:08:00+03:00

2025-04-12T07:08:00+03:00

2025-04-12T07:13:00+03:00

в мире

папуа-новая гвинея

порт-морсби

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250411/myanma-2010791905.html

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)