Рейтинг@Mail.ru
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 12.04.2025 (обновлено: 07:13 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2025
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:08:00+03:00
2025-04-12T07:13:00+03:00
в мире
папуа-новая гвинея
порт-морсби
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744d37ef72c018e5cfc3f98f7e471ae8.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250411/myanma-2010791905.html
папуа-новая гвинея
порт-морсби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16b362691f2846ca84bac69f478f777d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение

У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов острова Новая Ирландия Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 03.47 по времени UTC (06.47 мск) в 836 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689 человек
Вчера, 17:51
 
В миреПапуа-Новая ГвинеяПорт-МорсбиЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала