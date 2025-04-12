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Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16 - РИА Новости, 12.04.2025
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16
Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:09:00+03:00
2025-04-12T23:09:00+03:00
2025-04-12T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале."Выясняем все обстоятельства", — говорится в публикации.Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания.Место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись. Также не сообщалось, что стало причиной случившегося.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, допустила, что истребитель могли сбить украинские военные.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010937804.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16
Зеленский подтвердил уничтожение истребителя F-16 и гибель пилота