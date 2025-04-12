https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010944673.html

Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16

Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16 - РИА Новости, 12.04.2025

Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16

Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:09:00+03:00

2025-04-12T23:09:00+03:00

2025-04-12T23:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале."Выясняем все обстоятельства", — говорится в публикации.Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания.Место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись. Также не сообщалось, что стало причиной случившегося.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, допустила, что истребитель могли сбить украинские военные.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010937804.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16