Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16 - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010944673.html
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16 - РИА Новости, 12.04.2025
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16
Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:09:00+03:00
2025-04-12T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале."Выясняем все обстоятельства", — говорится в публикации.Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания.Место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись. Также не сообщалось, что стало причиной случившегося.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, допустила, что истребитель могли сбить украинские военные.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010937804.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c1afdc4bef5a287d0f9964ca19850a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
Зеленский высказался об инциденте с украинским F-16

Зеленский подтвердил уничтожение истребителя F-16 и гибель пилота

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил гибель пилота украинского истребителя F-16. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Выясняем все обстоятельства", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости
Вчера, 21:42
Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания.
Место и обстоятельства гибели пилота не уточнялись. Также не сообщалось, что стало причиной случившегося.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, в свою очередь, допустила, что истребитель могли сбить украинские военные.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Черная дыра". На Западе раскрыли жуткую правду об Украине
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала