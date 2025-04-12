https://ria.ru/20250412/zarplaty-2010834967.html

Эксперты назвали отрасль с высокими зарплатами непрофильных специалистов

Эксперты назвали отрасль с высокими зарплатами непрофильных специалистов - РИА Новости, 12.04.2025

Эксперты назвали отрасль с высокими зарплатами непрофильных специалистов

Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:59:00+03:00

2025-04-12T02:59:00+03:00

2025-04-12T02:59:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по качеству, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование компании было приурочено к Международному дню полета человека в космос - Дню космонавтики в России, которые отмечаются ежегодно 12 апреля. Анализировались зарплатные предложения по вакансиям в авиаотрасли, опубликованным сервисом. "Самые высокие зарплатные предложения (в авиационной отрасли - ред.) сегодня наблюдаются у ведущего инженера-программиста С++ - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, ведущего менеджера по продажам - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, директора по качеству - от 350 тысяч рублей за месяц до вычета налогов", - говорится в данных. Согласно сервису, на высокий доход в сфере могут претендовать также соискатели должности консультанта отдела бизнес-анализа (от 260 тысяч рублей в месяц), а также ведущего менеджера по продажам логистических услуг (200-450 тысяч рублей в месяц). Спрос на специалистов в авиации в первом квартале этого года остался примерно на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняется в данных. Наибольшее количество вакансий размещается на работу в Москве (18%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), а также Татарстане (5%) и Башкортостане (4%). "За три месяца этого года в российской авиационной отрасли больше всего искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – на них пришлось 3,3 тысячи вакансий или каждое десятое предложение. 8% вакансий было опубликовано для поиска слесарей, 7% - для разнорабочих. Закрывают топ-4 инженеры-конструкторы и инженеры проектировщики – на них пришлось 4% всех предложений", - отмечается в статистике.

https://ria.ru/20240808/zarplaty-1964798755.html

https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, московская область (подмосковье)