https://ria.ru/20250412/zapad-2010876117.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.04.2025

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:25:00+03:00

2025-04-12T13:25:00+03:00

2025-04-12T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010861039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины