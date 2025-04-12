https://ria.ru/20250412/zapad-2010876117.html
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.04.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:25:00+03:00
2025-04-12T13:25:00+03:00
2025-04-12T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010861039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действия "Запада"