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Захарова заявила о провале попыток изолировать Россию - РИА Новости, 12.04.2025
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14:17 12.04.2025 (обновлено: 14:33 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/zakharova-2010880064.html
Захарова заявила о провале попыток изолировать Россию
Захарова заявила о провале попыток изолировать Россию - РИА Новости, 12.04.2025
Захарова заявила о провале попыток изолировать Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ажиотаж вокруг выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:17:00+03:00
2025-04-12T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ажиотаж вокруг выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме, подчеркнув, что это показывает провал попыток изоляции Москвы. "На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале - не передать ни словами, ни фотографиями. Люди стоят в несколько рядов, сидят на полу, несмотря на трансляции в интернете, хотят лично присутствовать", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Логичный результат провалившейся "изоляции". За что байденоиды боролись, на то и напоролись", - отметила она. Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе дипфорума и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877482.html
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россия, москва, турция, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Москва, Турция, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Захарова заявила о провале попыток изолировать Россию

Захарова указала на ажиотаж вокруг выступления Лаврова на форуме в Турции

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ажиотаж вокруг выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме, подчеркнув, что это показывает провал попыток изоляции Москвы.
"На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале - не передать ни словами, ни фотографиями. Люди стоят в несколько рядов, сидят на полу, несмотря на трансляции в интернете, хотят лично присутствовать", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Лавров на дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Вчера, 13:47
"Логичный результат провалившейся "изоляции". За что байденоиды боролись, на то и напоролись", - отметила она.
Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе дипфорума и проведение ряда двусторонних встреч на его полях.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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