Рейтинг@Mail.ru
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/zakharova-2010863373.html
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:44:00+03:00
2025-04-12T11:44:00+03:00
россия
анталья (провинция)
судан
мария захарова
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале. Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме. Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010860880.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010663886.html
россия
анталья (провинция)
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анталья (провинция), судан, мария захарова, сергей лавров, в мире
Россия, Анталья (провинция), Судан, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана

Захарова: Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана
10:55
Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.
Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Лавров дал оценку развитию российско-американских отношений
Вчера, 11:54
 
РоссияАнталья (провинция)СуданМария ЗахароваСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала