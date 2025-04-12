https://ria.ru/20250412/zakharova-2010863373.html

Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана

Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:44:00+03:00

2025-04-12T11:44:00+03:00

2025-04-12T11:44:00+03:00

россия

анталья (провинция)

судан

мария захарова

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале. Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме. Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010860880.html

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010663886.html

россия

анталья (провинция)

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анталья (провинция), судан, мария захарова, сергей лавров, в мире