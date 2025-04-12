https://ria.ru/20250412/zakharova-2010863373.html
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:44:00+03:00
2025-04-12T11:44:00+03:00
2025-04-12T11:44:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом на полях Анталийского дипломатического форума, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она разместила фото рукопожатия министров перед началом встречи в своем Telegram-канале. Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме. Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010860880.html
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россия, анталья (провинция), судан, мария захарова, сергей лавров, в мире
Россия, Анталья (провинция), Судан, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана
Захарова: Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Судана