https://ria.ru/20250412/yug-2010876440.html
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:28:00+03:00
2025-04-12T13:28:00+03:00
2025-04-12T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 310 боевиков, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_39:0:1115:807_1920x0_80_0_0_e1ff0aa45cc03e519e6b45e209bd48c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 310 военных в зоне ответственности группировки "Юг"