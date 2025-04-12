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Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
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13:28 12.04.2025 (обновлено: 13:30 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/yug-2010876440.html
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:28:00+03:00
2025-04-12T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 310 боевиков, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 310 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 310 боевиков, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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