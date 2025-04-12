https://ria.ru/20250412/yug-2010876440.html

Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.04.2025

Войска группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:28:00+03:00

2025-04-12T13:28:00+03:00

2025-04-12T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, восемь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 310 боевиков, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины