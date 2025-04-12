Следы ведут в Атлантиду: ученые разгадывают тайну народа из Африки
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnvТайна Бермудского треугольника и Атлантиды
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnv
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Этот таинственный народ считают основателями древней цивилизации, самобытность и уникальность которой ни у кого не вызывает сомнений. В XV веке европейские мореплаватели были поражены красотой африканских городов государства Бенин. После археологических раскопок в XIX веке немецкий этнограф Лео Фробениус выдвинул гипотезу о том, что народ йоруба — потомки легендарных атлантов. С тех пор научный интерес к ним не ослабевает по сей день.
Огромные корабли и города как в Европе
Первые встречи европейцев с этой самобытной цивилизацией относятся к XV веку: именно тогда португальские и голландские путешественники открыли для себя африканское государство Бенин народов бини и йоруба, существовавшее в низовьях реки Нигер, на юге современной Нигерии в XIII–XIX веках.
© Getty Images / Pictures from HistoryКарта юго-восточной Африки, 17 век (Бенин скраю справа)
© Getty Images / Pictures from History
Карта юго-восточной Африки, 17 век (Бенин скраю справа)
В 1486 году по приказу португальского короля, Аффонсу ди Авейра отправился в торговую экспедицию ко двору правителя Бенина. Его поразили огромные корабли бенинцев, богатство местных жителей, расцвет ремесла и искусства.
Другого путешественника, побывавшего в стране во второй половине XVI века и написавшего трактат "Описание королевства Бенин", сильно впечатлила красота бенинской столицы, где дома расположены как в Голландии, имеют укрытия от дождя, а галереи чистые и их каждый день подметают рабы.
© Getty Images / Pictures from HistoryБронзовый барельеф времен королевства Бенин
© Getty Images / Pictures from History
Бронзовый барельеф времен королевства Бенин
Остатки цивилизации
В 1897 году прибывает немецкий этнограф Лео Фробениус, считающий, что народ йоруба может быть дальними потомками знаменитых Атлантов. К сожалению, ученый обнаружил, что англичане успели разграбить все дворцы и вывезти уникальные украшения из бронзы.
© Getty Images / ullstein bild Dtl.Лео Фробениус общается с аборигенами
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Лео Фробениус общается с аборигенами
Фробениусу все же удалось найти величественные развалины древнего священного города Ифе, где раньше были грандиозные циклопические постройки с каменными сводами, а стены были покрыты узорчатыми плитами или украшены медными пластинами.
Немецкий ученый обнаружил удивительные произведения искусства из бронзы и глины, поражавшие тонкой и художественной работой, которая еще не встречалась нигде в Африке.
Решил, что нашел Атлантиду
Фробениус решил, что нашел Атлантиду, о которой писал Платон, страну, где люди носили темно-голубые одежды, окрашенные древесным индиго. Йорубы, по мнению Фробениуса, были прямыми потомками атлантов и так же поклонялись морскому богу Посейдону, только называли его Олокун.
© Getty Images / Pictures from HistoryШкатулка времён королевства Бенин
© Getty Images / Pictures from History
Шкатулка времён королевства Бенин
В своих исследованиях Фробениус писал, что здесь существовал обычай сохранения трупов (мумий), как в Египте, Перу и у этрусков; найдены следы человеческих жертвоприношений, царила символика чисел, прорицание по внутренностям жертвенных животных, поклонение морскому богу, богу-Солнцу и богу-Луне.
Изыскания Фробениуса способствовали развитию интереса среди археологов к загадочным развалинам африканских древних городов.
© Getty Images / ullstein bildВерхняя часть маски времен королевства Бенин
© Getty Images / ullstein bild
Верхняя часть маски времен королевства Бенин
В 1938–1939 годах в ходе археологических раскопок были найдены уникальные работы из слоновой кости, поражающие сложностью резьбы, а также предметы из латуни и бронзы.
Поразила ученых и техника бронзового литья древней цивилизации, а также портретные изображения.
Что сейчас говорит наука
С тем, что народ йоруба является потомками Атлантов, официальная наука не согласна. Впрочем, и точного ответа на вопрос, откуда корни этого загадочного народа, тоже не дает.
© Getty Images / UniversalImagesGroupБронзовый барельеф времен королевства Бенин
© Getty Images / UniversalImagesGroup
Бронзовый барельеф времен королевства Бенин
Среди историков есть версия, что предки йоруба появились в Древнем Египте. Возможно, йоруба являются смешанными остатками египтян с нигерийскими племенами.
Существует также предположение, что йоруба пришли в Африку из Израиля. Правда, она сейчас подвержена критике, так как имеются очень большие расхождения в представлении израильтян и йоруба о загробной жизни. Также отличается и лингвистическая фразеология этих двух народов.
Таже есть мнение, что сформироваться народность могла и на основе местных этносов.
© Getty Images / Michel HUETЖенщины из народа йоруба
© Getty Images / Michel HUET
Женщины из народа йоруба
Сами йоруба о своих корнях в легендах говорят, что пришли с востока под предводительством вождя Одудува.
Как бы то ни было, исследования культуры йоруба говорит нам о том, что Африканский континент еще может преподнести множество сюрпризов историкам и археологам.