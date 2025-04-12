https://ria.ru/20250412/yaschur-2010947679.html

Британия запретила ввоз мясных и молочных продуктов из ЕС

Британия запретила ввоз мясных и молочных продуктов из ЕС - РИА Новости, 12.04.2025

Британия запретила ввоз мясных и молочных продуктов из ЕС

Великобритания запретила провоз мясных и молочных продуктов из ЕС для профилактики ящура, говорится в заявлении министерства окружающей среды, продовольствия и... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:45:00+03:00

2025-04-12T23:45:00+03:00

2025-04-12T23:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Великобритания запретила провоз мясных и молочных продуктов из ЕС для профилактики ящура, говорится в заявлении министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны. "Путешественники больше не смогут ввозить в Великобританию мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС для личного пользования, чтобы защитить здоровье британского скота, безопасность фермеров и продовольственную безопасность Великобритании", - говорится в документе. Отмечается, что под запрет, в частности, подпадают бутерброды с такой продукцией, сыр, обработанные и сырые мясные продукты, а также молоко. В заявлении говорится, что пока в Великобритании случаев ящура не зарегистрировано.

https://ria.ru/20250110/germaniya-1993131051.html

https://ria.ru/20250307/vengrija-2003654599.html

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