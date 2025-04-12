https://ria.ru/20250412/whatsapp-2010916224.html

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 12.04.2025

В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector на... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:36:00+03:00

2025-04-12T18:36:00+03:00

2025-04-12T20:04:00+03:00

россия

сша

бангладеш

whatsapp inc.

технологии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector на 18:20 мск превысило 3,3 тысячи.Так, почти 90 процентов пользователей отметили проблемы с отправкой сообщений. Жалобы поступают из США, Бангладеш, Бразилии.По информации Downdetector, сбой в мессенджере начался в 16:30, а к 18:15 число жалоб достигло пикового значения — пользователи оставили более тысячи обращений. Далее число сообщений о проблемах стало снижаться.Чаще всего пользователи из России отмечали проблемы с уведомлениями и отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html

https://ria.ru/20250303/whatsapp-2002775398.html

россия

сша

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, бангладеш, whatsapp inc., технологии, в мире