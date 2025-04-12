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В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 12.04.2025
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18:36 12.04.2025 (обновлено: 20:04 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/whatsapp-2010916224.html
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 12.04.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:36:00+03:00
2025-04-12T20:04:00+03:00
россия
сша
бангладеш
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector на 18:20 мск превысило 3,3 тысячи.Так, почти 90 процентов пользователей отметили проблемы с отправкой сообщений. Жалобы поступают из США, Бангладеш, Бразилии.По информации Downdetector, сбой в мессенджере начался в 16:30, а к 18:15 число жалоб достигло пикового значения — пользователи оставили более тысячи обращений. Далее число сообщений о проблемах стало снижаться.Чаще всего пользователи из России отмечали проблемы с уведомлениями и отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html
https://ria.ru/20250303/whatsapp-2002775398.html
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россия, сша, бангладеш, whatsapp inc., технологии, в мире
Россия, США, Бангладеш, WhatsApp Inc., Технологии, В мире
В работе WhatsApp произошел сбой

Downdetector: пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector на 18:20 мск превысило 3,3 тысячи.
Так, почти 90 процентов пользователей отметили проблемы с отправкой сообщений. Жалобы поступают из США, Бангладеш, Бразилии.
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По информации Downdetector, сбой в мессенджере начался в 16:30, а к 18:15 число жалоб достигло пикового значения — пользователи оставили более тысячи обращений. Далее число сообщений о проблемах стало снижаться.
Чаще всего пользователи из России отмечали проблемы с уведомлениями и отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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