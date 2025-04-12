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Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее - РИА Новости, 12.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 12.04.2025 (обновлено: 08:07 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/vystavka-2010740052.html
Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее
Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее - РИА Новости, 12.04.2025
Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее
Картины и эскизы известных художников, уникальные видео, старинные афиши, подлинные костюмы, интерактивные зоны для посетителей — все это представлено на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:00:00+03:00
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культура
фото
фото - культура
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Картины и эскизы известных художников, уникальные видео, старинные афиши, подлинные костюмы, интерактивные зоны для посетителей — все это представлено на масштабной выставке "Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие", созданной совместно с Большим театром. Ее тема — влияние двух видов искусства друг на друга в прошлом столетии. Подробнее о проекте Еврейского музея и центра толерантности — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Фото, Фото - Культура, Большой театр, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Анри Матисс, Россия, Музеи, Выставки, куда сходить , что посмотреть , Культура-Важное, Российский еврейский музей толерантности
Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее

В Еврейском музее открылась выставка "Танец XX века"

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Картины и эскизы известных художников, уникальные видео, старинные афиши, подлинные костюмы, интерактивные зоны для посетителей — все это представлено на масштабной выставке "Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие", созданной совместно с Большим театром. Ее тема — влияние двух видов искусства друг на друга в прошлом столетии. Подробнее о проекте Еврейского музея и центра толерантности — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Более 200 экспонатов прибыли из главных музеев двух столиц и регионов.

"Посетитель выставки получает не только знание, информацию, эмоцию, но и частицу той атмосферы, в которой формировался танец на протяжении XX века и идущее с ним параллельно искусство", — отметил директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Более 200 экспонатов прибыли из главных музеев двух столиц и регионов.

"Посетитель выставки получает не только знание, информацию, эмоцию, но и частицу той атмосферы, в которой формировался танец на протяжении XX века и идущее с ним параллельно искусство", — отметил директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Зрителей встречает известная картина Анри Матисса "Балерина". В витрине — пуанты Галины Улановой из коллекции музея Большого театра. На экране кадры с танцем Айседоры Дункан — это единственная сохранившаяся видеозапись ее выступления.

"Дункан совершила революцию в хореографии: отменила корсеты, пуанты, начала выступать в свободной одежде, напоминающей древнегреческую тунику", — рассказывает куратор выставки Мария Гадас.

В России у Айседоры было много поклонников и последователей.

Представлена уникальная запись танца дунканисток, сделанная в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Посетитель фотографирует картину художника Анри Матисса Балерина на выставке Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Зрителей встречает известная картина Анри Матисса "Балерина". В витрине — пуанты Галины Улановой из коллекции музея Большого театра. На экране кадры с танцем Айседоры Дункан — это единственная сохранившаяся видеозапись ее выступления.

"Дункан совершила революцию в хореографии: отменила корсеты, пуанты, начала выступать в свободной одежде, напоминающей древнегреческую тунику", — рассказывает куратор выставки Мария Гадас.

В России у Айседоры было много поклонников и последователей.

Представлена уникальная запись танца дунканисток, сделанная в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Айседора строила свой танец, ориентируясь на античный: брала последовательность движений из росписей древнегреческих ваз", — отмечает Гадас. Эту мысль на выставке подчеркивают скульптура Сергея Коненкова — торс девушки, напоминающий вакханку, картина Валентина Серова "Ифигения в Тавриде", графика Льва Бакста "Античная танцовщица".

Интерактивная зона — балетный станок, рядом с которым на полу нарисованы ступни в шести классических позициях. Посетители могут попробовать встать в них, чтобы понять, насколько это титанический труд и от чего Дункан освободила танцующих.

"Природа — еще один вдохновитель Айседоры. Это совпадает с органическим направлением в изобразительном искусстве в начале XX века", — говорит куратор. В экспозиции это представлено корневой скульптурой Михаила Матюшина, работами Елены Гуро — его жены, поэта и художницы, картинами Франца Марка, который писал животных и считал их самыми прекрасными существами на земле.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

"Айседора строила свой танец, ориентируясь на античный: брала последовательность движений из росписей древнегреческих ваз", — отмечает Гадас. Эту мысль на выставке подчеркивают скульптура Сергея Коненкова — торс девушки, напоминающий вакханку, картина Валентина Серова "Ифигения в Тавриде", графика Льва Бакста "Античная танцовщица".

Интерактивная зона — балетный станок, рядом с которым на полу нарисованы ступни в шести классических позициях. Посетители могут попробовать встать в них, чтобы понять, насколько это титанический труд и от чего Дункан освободила танцующих.

"Природа — еще один вдохновитель Айседоры. Это совпадает с органическим направлением в изобразительном искусстве в начале XX века", — говорит куратор. В экспозиции это представлено корневой скульптурой Михаила Матюшина, работами Елены Гуро — его жены, поэта и художницы, картинами Франца Марка, который писал животных и считал их самыми прекрасными существами на земле.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Следующий раздел посвящен 1920-м. В это время открывается множество танцевальных студий, физкультурных объединений.

"В 1923 году при Академии художественных наук появляется Хореологическая лаборатория, которая начинает исследовать танец как фундаментальную науку", — отмечает Мария Гадас.

В экспозиции — протоколы ее заседаний, в том числе эксперименты по зарисовке на бумаге последовательности движений.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Следующий раздел посвящен 1920-м. В это время открывается множество танцевальных студий, физкультурных объединений.

"В 1923 году при Академии художественных наук появляется Хореологическая лаборатория, которая начинает исследовать танец как фундаментальную науку", — отмечает Мария Гадас.

В экспозиции — протоколы ее заседаний, в том числе эксперименты по зарисовке на бумаге последовательности движений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В это же время появляется увлечение эксцентрическими танцами. Оно связано с развитием кино. Яркий пример — кадры из фильма "Цирк" с Любовью Орловой, где мы видим выступление коллектива "Герлз", созданного хореографом, художником Касьяном Голейзовским.

"В 30-е годы хореография начала трансформироваться в физкультурные парады, демонстрирующие силу и здоровье советского человека. Голейзовский попытался поставить такой парад", — поясняет куратор.

На выставке можно увидеть винтажные фотографии и эскиз Александра Самохвалова — гимнастические пирамиды, упражнения.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В это же время появляется увлечение эксцентрическими танцами. Оно связано с развитием кино. Яркий пример — кадры из фильма "Цирк" с Любовью Орловой, где мы видим выступление коллектива "Герлз", созданного хореографом, художником Касьяном Голейзовским.

"В 30-е годы хореография начала трансформироваться в физкультурные парады, демонстрирующие силу и здоровье советского человека. Голейзовский попытался поставить такой парад", — поясняет куратор.

На выставке можно увидеть винтажные фотографии и эскиз Александра Самохвалова — гимнастические пирамиды, упражнения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В зале "Универсальный язык" — абстрактные произведения Казимира Малевича и Василия Кандинского.

Уникальный экспонат — единственный сохранившийся эскиз ученицы Малевича Нины Коган к "Супрематическому балету". А на планшете можно увидеть его анимированную версию.

Здесь же — реконструкция постановки "Желтый звук", задуманной, написанной в виде либретто, но так и не осуществленной Кандинским.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В зале "Универсальный язык" — абстрактные произведения Казимира Малевича и Василия Кандинского.

Уникальный экспонат — единственный сохранившийся эскиз ученицы Малевича Нины Коган к "Супрематическому балету". А на планшете можно увидеть его анимированную версию.

Здесь же — реконструкция постановки "Желтый звук", задуманной, написанной в виде либретто, но так и не осуществленной Кандинским.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Отдельный зал посвящен эволюции танцевального костюма в XX веке.

"Здесь и "белый балет" — пачка и трико. Затем в этот вид искусства приходят художники — это прежде всего демонстрируют "Русские сезоны" Дягилева. И следующий этап — авангард на сцене", — объясняет Гадас.

В этом разделе — уникальные фотографии балета "Парад" из коллекции Михаила Ларионова и его реконструкция.

"Невероятно смелая, даже скандальная дягилевская постановка, в которой участвовал Пикассо в качестве художника — автора костюмов", — отмечает куратор.

Здесь же — эскизы костюмов Михаила Ларионова, Бакста.

Посетители у экспонатов выставки Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Отдельный зал посвящен эволюции танцевального костюма в XX веке.

"Здесь и "белый балет" — пачка и трико. Затем в этот вид искусства приходят художники — это прежде всего демонстрируют "Русские сезоны" Дягилева. И следующий этап — авангард на сцене", — объясняет Гадас.

В этом разделе — уникальные фотографии балета "Парад" из коллекции Михаила Ларионова и его реконструкция.

"Невероятно смелая, даже скандальная дягилевская постановка, в которой участвовал Пикассо в качестве художника — автора костюмов", — отмечает куратор.

Здесь же — эскизы костюмов Михаила Ларионова, Бакста.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В небольшом темном зале на экране демонстрируется видео японского танца буто, который родился в 1959-м.

"Часто ошибочно его связывают с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки. Возможно, косвенно он и связан с этим, потому что это всегда танец, выражающий боль", — рассказывает Мария Гадас.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В небольшом темном зале на экране демонстрируется видео японского танца буто, который родился в 1959-м.

"Часто ошибочно его связывают с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки. Возможно, косвенно он и связан с этим, потому что это всегда танец, выражающий боль", — рассказывает Мария Гадас.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В следующем разделе на экране можно увидеть танец американки Ивонны Райнер. В 1965-м она опубликовала манифест, который назывался "Нет" — нет зрелищам, нет виртуозности, нет превращениям, нет дурацким образам, нет стилю, нет темпу.

"Ивонна говорит о том, что все может стать предметом танца, даже самые простые движения: ходьба, подпрыгивания, махи руками. На выставке показана параллель ее философии с московскими художниками-концептуалистами", — говорит куратор.

В этом зале демонстрируется и видео постановки американского хореографа Мерса Каннингема, который работал с Энди Уорхолом, Робертом Раушенбергом. Работа последнего выставлена впервые — ее привезли из запасников Эрмитажа.

В интерактивной зоне можно потренироваться в простых движениях.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

В следующем разделе на экране можно увидеть танец американки Ивонны Райнер. В 1965-м она опубликовала манифест, который назывался "Нет" — нет зрелищам, нет виртуозности, нет превращениям, нет дурацким образам, нет стилю, нет темпу.

"Ивонна говорит о том, что все может стать предметом танца, даже самые простые движения: ходьба, подпрыгивания, махи руками. На выставке показана параллель ее философии с московскими художниками-концептуалистами", — говорит куратор.

В этом зале демонстрируется и видео постановки американского хореографа Мерса Каннингема, который работал с Энди Уорхолом, Робертом Раушенбергом. Работа последнего выставлена впервые — ее привезли из запасников Эрмитажа.

В интерактивной зоне можно потренироваться в простых движениях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экспонаты в следующем зале посвящены ритму. Здесь можно увидеть видеозапись "Танца ведьмы" Мэри Вигман. "Она спровоцировала многие процессы в хореографии второй половины XX века. Была близка к клубу художников-экспрессионистов и считала, что танцор должен освободиться от музыки и лучше всего выступать под гонг или барабаны", — объясняет Гадас.

Тут же представлено искусство примитивных племенных культур, ставшее основой для возникновения кубизма. Африканские маски и скульптуры перемешаны с работами русских кубофутуристов — Малевича, Богомазова, Шапошникова.

Интересна работа Сергея Шутова "Свет поднебесный", которая состоит из полосы, прочерченной на восьмиметровом рулоне обоев, — демонстрация монотонного ритма.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Экспонаты в следующем зале посвящены ритму. Здесь можно увидеть видеозапись "Танца ведьмы" Мэри Вигман. "Она спровоцировала многие процессы в хореографии второй половины XX века. Была близка к клубу художников-экспрессионистов и считала, что танцор должен освободиться от музыки и лучше всего выступать под гонг или барабаны", — объясняет Гадас.

Тут же представлено искусство примитивных племенных культур, ставшее основой для возникновения кубизма. Африканские маски и скульптуры перемешаны с работами русских кубофутуристов — Малевича, Богомазова, Шапошникова.

Интересна работа Сергея Шутова "Свет поднебесный", которая состоит из полосы, прочерченной на восьмиметровом рулоне обоев, — демонстрация монотонного ритма.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Последний раздел посвящен времени.

"В классическом понимании танец подчинен времени, а изобразительное искусство от него свободно — можно вернуться и пересмотреть. Но в XX веке с появлением фотографии и видеосъемки все приобретает новый характер. Теперь танец можно не только пересмотреть, но и смонтировать", — рассказывает куратор.

В зале демонстрируется запись постановки шведа Матса Эка, для которого танец состоялся лишь после того, как он его смонтировал в записи.

"А изобразительное искусство, наоборот, выходит из привычных границ — появляются перформанс, хеппенинг. И футуристы привносят время в живописное пространство изображения движения, скорости", — отмечает Гадас.

Картина художника Пьера Сулажа 26 августа 1956 года на выставке Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Последний раздел посвящен времени.

"В классическом понимании танец подчинен времени, а изобразительное искусство от него свободно — можно вернуться и пересмотреть. Но в XX веке с появлением фотографии и видеосъемки все приобретает новый характер. Теперь танец можно не только пересмотреть, но и смонтировать", — рассказывает куратор.

В зале демонстрируется запись постановки шведа Матса Эка, для которого танец состоялся лишь после того, как он его смонтировал в записи.

"А изобразительное искусство, наоборот, выходит из привычных границ — появляются перформанс, хеппенинг. И футуристы привносят время в живописное пространство изображения движения, скорости", — отмечает Гадас.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выставка "Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 3 августа.

Выставка Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Выставка "Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 3 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 12
 
КультураФотоФото - КультураБольшой театрКазимир МалевичВасилий КандинскийАнри МатиссРоссияМузеиВыставкикуда сходитьчто посмотретьКультура-ВажноеРоссийский еврейский музей толерантности
 
 
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