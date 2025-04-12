Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее

В Еврейском музее открылась выставка "Танец XX века"
Более 200 экспонатов прибыли из главных музеев двух столиц и регионов.
"Посетитель выставки получает не только знание, информацию, эмоцию, но и частицу той атмосферы, в которой формировался танец на протяжении XX века и идущее с ним параллельно искусство", — отметил директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.
Более 200 экспонатов прибыли из главных музеев двух столиц и регионов.
"Посетитель выставки получает не только знание, информацию, эмоцию, но и частицу той атмосферы, в которой формировался танец на протяжении XX века и идущее с ним параллельно искусство", — отметил директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.
Зрителей встречает известная картина Анри Матисса "Балерина". В витрине — пуанты Галины Улановой из коллекции музея Большого театра. На экране кадры с танцем Айседоры Дункан — это единственная сохранившаяся видеозапись ее выступления.
"Дункан совершила революцию в хореографии: отменила корсеты, пуанты, начала выступать в свободной одежде, напоминающей древнегреческую тунику", — рассказывает куратор выставки Мария Гадас.
В России у Айседоры было много поклонников и последователей.
Представлена уникальная запись танца дунканисток, сделанная в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина.
Зрителей встречает известная картина Анри Матисса "Балерина". В витрине — пуанты Галины Улановой из коллекции музея Большого театра. На экране кадры с танцем Айседоры Дункан — это единственная сохранившаяся видеозапись ее выступления.
"Дункан совершила революцию в хореографии: отменила корсеты, пуанты, начала выступать в свободной одежде, напоминающей древнегреческую тунику", — рассказывает куратор выставки Мария Гадас.
В России у Айседоры было много поклонников и последователей.
Представлена уникальная запись танца дунканисток, сделанная в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина.
"Айседора строила свой танец, ориентируясь на античный: брала последовательность движений из росписей древнегреческих ваз", — отмечает Гадас. Эту мысль на выставке подчеркивают скульптура Сергея Коненкова — торс девушки, напоминающий вакханку, картина Валентина Серова "Ифигения в Тавриде", графика Льва Бакста "Античная танцовщица".
Интерактивная зона — балетный станок, рядом с которым на полу нарисованы ступни в шести классических позициях. Посетители могут попробовать встать в них, чтобы понять, насколько это титанический труд и от чего Дункан освободила танцующих.
"Природа — еще один вдохновитель Айседоры. Это совпадает с органическим направлением в изобразительном искусстве в начале XX века", — говорит куратор. В экспозиции это представлено корневой скульптурой Михаила Матюшина, работами Елены Гуро — его жены, поэта и художницы, картинами Франца Марка, который писал животных и считал их самыми прекрасными существами на земле.
"Айседора строила свой танец, ориентируясь на античный: брала последовательность движений из росписей древнегреческих ваз", — отмечает Гадас. Эту мысль на выставке подчеркивают скульптура Сергея Коненкова — торс девушки, напоминающий вакханку, картина Валентина Серова "Ифигения в Тавриде", графика Льва Бакста "Античная танцовщица".
Интерактивная зона — балетный станок, рядом с которым на полу нарисованы ступни в шести классических позициях. Посетители могут попробовать встать в них, чтобы понять, насколько это титанический труд и от чего Дункан освободила танцующих.
"Природа — еще один вдохновитель Айседоры. Это совпадает с органическим направлением в изобразительном искусстве в начале XX века", — говорит куратор. В экспозиции это представлено корневой скульптурой Михаила Матюшина, работами Елены Гуро — его жены, поэта и художницы, картинами Франца Марка, который писал животных и считал их самыми прекрасными существами на земле.
Следующий раздел посвящен 1920-м. В это время открывается множество танцевальных студий, физкультурных объединений.
"В 1923 году при Академии художественных наук появляется Хореологическая лаборатория, которая начинает исследовать танец как фундаментальную науку", — отмечает Мария Гадас.
В экспозиции — протоколы ее заседаний, в том числе эксперименты по зарисовке на бумаге последовательности движений.
Следующий раздел посвящен 1920-м. В это время открывается множество танцевальных студий, физкультурных объединений.
"В 1923 году при Академии художественных наук появляется Хореологическая лаборатория, которая начинает исследовать танец как фундаментальную науку", — отмечает Мария Гадас.
В экспозиции — протоколы ее заседаний, в том числе эксперименты по зарисовке на бумаге последовательности движений.
В это же время появляется увлечение эксцентрическими танцами. Оно связано с развитием кино. Яркий пример — кадры из фильма "Цирк" с Любовью Орловой, где мы видим выступление коллектива "Герлз", созданного хореографом, художником Касьяном Голейзовским.
"В 30-е годы хореография начала трансформироваться в физкультурные парады, демонстрирующие силу и здоровье советского человека. Голейзовский попытался поставить такой парад", — поясняет куратор.
На выставке можно увидеть винтажные фотографии и эскиз Александра Самохвалова — гимнастические пирамиды, упражнения.
В это же время появляется увлечение эксцентрическими танцами. Оно связано с развитием кино. Яркий пример — кадры из фильма "Цирк" с Любовью Орловой, где мы видим выступление коллектива "Герлз", созданного хореографом, художником Касьяном Голейзовским.
"В 30-е годы хореография начала трансформироваться в физкультурные парады, демонстрирующие силу и здоровье советского человека. Голейзовский попытался поставить такой парад", — поясняет куратор.
На выставке можно увидеть винтажные фотографии и эскиз Александра Самохвалова — гимнастические пирамиды, упражнения.
В зале "Универсальный язык" — абстрактные произведения Казимира Малевича и Василия Кандинского.
Уникальный экспонат — единственный сохранившийся эскиз ученицы Малевича Нины Коган к "Супрематическому балету". А на планшете можно увидеть его анимированную версию.
Здесь же — реконструкция постановки "Желтый звук", задуманной, написанной в виде либретто, но так и не осуществленной Кандинским.
В зале "Универсальный язык" — абстрактные произведения Казимира Малевича и Василия Кандинского.
Уникальный экспонат — единственный сохранившийся эскиз ученицы Малевича Нины Коган к "Супрематическому балету". А на планшете можно увидеть его анимированную версию.
Здесь же — реконструкция постановки "Желтый звук", задуманной, написанной в виде либретто, но так и не осуществленной Кандинским.
Отдельный зал посвящен эволюции танцевального костюма в XX веке.
"Здесь и "белый балет" — пачка и трико. Затем в этот вид искусства приходят художники — это прежде всего демонстрируют "Русские сезоны" Дягилева. И следующий этап — авангард на сцене", — объясняет Гадас.
В этом разделе — уникальные фотографии балета "Парад" из коллекции Михаила Ларионова и его реконструкция.
"Невероятно смелая, даже скандальная дягилевская постановка, в которой участвовал Пикассо в качестве художника — автора костюмов", — отмечает куратор.
Здесь же — эскизы костюмов Михаила Ларионова, Бакста.
Отдельный зал посвящен эволюции танцевального костюма в XX веке.
"Здесь и "белый балет" — пачка и трико. Затем в этот вид искусства приходят художники — это прежде всего демонстрируют "Русские сезоны" Дягилева. И следующий этап — авангард на сцене", — объясняет Гадас.
В этом разделе — уникальные фотографии балета "Парад" из коллекции Михаила Ларионова и его реконструкция.
"Невероятно смелая, даже скандальная дягилевская постановка, в которой участвовал Пикассо в качестве художника — автора костюмов", — отмечает куратор.
Здесь же — эскизы костюмов Михаила Ларионова, Бакста.
В небольшом темном зале на экране демонстрируется видео японского танца буто, который родился в 1959-м.
"Часто ошибочно его связывают с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки. Возможно, косвенно он и связан с этим, потому что это всегда танец, выражающий боль", — рассказывает Мария Гадас.
В небольшом темном зале на экране демонстрируется видео японского танца буто, который родился в 1959-м.
"Часто ошибочно его связывают с бомбежкой Хиросимы и Нагасаки. Возможно, косвенно он и связан с этим, потому что это всегда танец, выражающий боль", — рассказывает Мария Гадас.
В следующем разделе на экране можно увидеть танец американки Ивонны Райнер. В 1965-м она опубликовала манифест, который назывался "Нет" — нет зрелищам, нет виртуозности, нет превращениям, нет дурацким образам, нет стилю, нет темпу.
"Ивонна говорит о том, что все может стать предметом танца, даже самые простые движения: ходьба, подпрыгивания, махи руками. На выставке показана параллель ее философии с московскими художниками-концептуалистами", — говорит куратор.
В этом зале демонстрируется и видео постановки американского хореографа Мерса Каннингема, который работал с Энди Уорхолом, Робертом Раушенбергом. Работа последнего выставлена впервые — ее привезли из запасников Эрмитажа.
В интерактивной зоне можно потренироваться в простых движениях.
В следующем разделе на экране можно увидеть танец американки Ивонны Райнер. В 1965-м она опубликовала манифест, который назывался "Нет" — нет зрелищам, нет виртуозности, нет превращениям, нет дурацким образам, нет стилю, нет темпу.
"Ивонна говорит о том, что все может стать предметом танца, даже самые простые движения: ходьба, подпрыгивания, махи руками. На выставке показана параллель ее философии с московскими художниками-концептуалистами", — говорит куратор.
В этом зале демонстрируется и видео постановки американского хореографа Мерса Каннингема, который работал с Энди Уорхолом, Робертом Раушенбергом. Работа последнего выставлена впервые — ее привезли из запасников Эрмитажа.
В интерактивной зоне можно потренироваться в простых движениях.
Экспонаты в следующем зале посвящены ритму. Здесь можно увидеть видеозапись "Танца ведьмы" Мэри Вигман. "Она спровоцировала многие процессы в хореографии второй половины XX века. Была близка к клубу художников-экспрессионистов и считала, что танцор должен освободиться от музыки и лучше всего выступать под гонг или барабаны", — объясняет Гадас.
Тут же представлено искусство примитивных племенных культур, ставшее основой для возникновения кубизма. Африканские маски и скульптуры перемешаны с работами русских кубофутуристов — Малевича, Богомазова, Шапошникова.
Интересна работа Сергея Шутова "Свет поднебесный", которая состоит из полосы, прочерченной на восьмиметровом рулоне обоев, — демонстрация монотонного ритма.
Экспонаты в следующем зале посвящены ритму. Здесь можно увидеть видеозапись "Танца ведьмы" Мэри Вигман. "Она спровоцировала многие процессы в хореографии второй половины XX века. Была близка к клубу художников-экспрессионистов и считала, что танцор должен освободиться от музыки и лучше всего выступать под гонг или барабаны", — объясняет Гадас.
Тут же представлено искусство примитивных племенных культур, ставшее основой для возникновения кубизма. Африканские маски и скульптуры перемешаны с работами русских кубофутуристов — Малевича, Богомазова, Шапошникова.
Интересна работа Сергея Шутова "Свет поднебесный", которая состоит из полосы, прочерченной на восьмиметровом рулоне обоев, — демонстрация монотонного ритма.
Последний раздел посвящен времени.
"В классическом понимании танец подчинен времени, а изобразительное искусство от него свободно — можно вернуться и пересмотреть. Но в XX веке с появлением фотографии и видеосъемки все приобретает новый характер. Теперь танец можно не только пересмотреть, но и смонтировать", — рассказывает куратор.
В зале демонстрируется запись постановки шведа Матса Эка, для которого танец состоялся лишь после того, как он его смонтировал в записи.
"А изобразительное искусство, наоборот, выходит из привычных границ — появляются перформанс, хеппенинг. И футуристы привносят время в живописное пространство изображения движения, скорости", — отмечает Гадас.
Последний раздел посвящен времени.
"В классическом понимании танец подчинен времени, а изобразительное искусство от него свободно — можно вернуться и пересмотреть. Но в XX веке с появлением фотографии и видеосъемки все приобретает новый характер. Теперь танец можно не только пересмотреть, но и смонтировать", — рассказывает куратор.
В зале демонстрируется запись постановки шведа Матса Эка, для которого танец состоялся лишь после того, как он его смонтировал в записи.
"А изобразительное искусство, наоборот, выходит из привычных границ — появляются перформанс, хеппенинг. И футуристы привносят время в живописное пространство изображения движения, скорости", — отмечает Гадас.
Выставка "Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 3 августа.
Выставка "Танец XX века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 3 августа.