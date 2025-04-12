Главный проект года: Матисс, Кандинский, Малевич и танцы в Еврейском музее

Зрителей встречает известная картина Анри Матисса "Балерина". В витрине — пуанты Галины Улановой из коллекции музея Большого театра. На экране кадры с танцем Айседоры Дункан — это единственная сохранившаяся видеозапись ее выступления.

"Дункан совершила революцию в хореографии: отменила корсеты, пуанты, начала выступать в свободной одежде, напоминающей древнегреческую тунику", — рассказывает куратор выставки Мария Гадас.

В России у Айседоры было много поклонников и последователей.

Представлена уникальная запись танца дунканисток, сделанная в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина.