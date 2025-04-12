https://ria.ru/20250412/vsu-2010941196.html

В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западного вооружения

В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западного вооружения - РИА Новости, 12.04.2025

В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западного вооружения

Украинские военные отказываться от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:27:00+03:00

2025-04-12T22:27:00+03:00

2025-04-12T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские военные отказываться от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил в субботу председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, некоторое иностранное оружие, переданное на вооружение ВСУ, уходило "на полку" из-за неэффективности. Передача таких видов вооружения, по его мнению, приводило лишь к трате времени и средств. "Объемы (таких поставок - ред.) небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать - и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ. Сначала они были эффективны, потом россияне научились противодействовать - мы это передали партнерам", - сказал Чернев в эфире телеканала "Мы - Украина". Он заверил, что партнеры или вносят изменения как противодействовать РЭБ, или не поставляют ВСУ такие виды вооружения. В четверг немецкие СМИ сообщили со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии на Украине, что практически все образцы крупной военной техники ФРГ имеют существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250411/germanija-2010695362.html

https://ria.ru/20250325/oruzhie-2007269786.html

https://ria.ru/20241104/svo-1981846639.html

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украина, германия, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, в мире