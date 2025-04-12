В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западного вооружения
Депутат Рады Чернев: ВСУ отказываются от применения западного оружия из-за РЭБ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские военные отказываться от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил в субботу председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
По его словам, некоторое иностранное оружие, переданное на вооружение ВСУ, уходило "на полку" из-за неэффективности. Передача таких видов вооружения, по его мнению, приводило лишь к трате времени и средств.
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"Объемы (таких поставок - ред.) небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать - и отдавать или говорить, что это нам не нужно. Я могу привести пример Excalibur -это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ. Сначала они были эффективны, потом россияне научились противодействовать - мы это передали партнерам", - сказал Чернев в эфире телеканала "Мы - Украина".
Он заверил, что партнеры или вносят изменения как противодействовать РЭБ, или не поставляют ВСУ такие виды вооружения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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