https://ria.ru/20250412/vsu-2010932074.html

При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен

При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен - РИА Новости, 12.04.2025

При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен

При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен, заявил представитель одного из украинских центров рекрутинга Мстислав Баник, по его... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:33:00+03:00

2025-04-12T20:33:00+03:00

2025-04-12T20:33:00+03:00

украина

вооруженные силы украины

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен, заявил представитель одного из украинских центров рекрутинга Мстислав Баник, по его словам, распределение мобилизованных граждан определяется исключительно задачами центра. По словам Баника, если человек уже имеет повестку от военкомата, присоединиться к конкретной бригаде или подразделению ВСУ невозможно. "Почти каждый день кто-то звонит или пишет в соцсети: "Меня взяли ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред). Как попасть в ваше подразделение?". И здесь первое, в чем проблема - никак. Если у конкретного ТЦК нет задачи комплектовать нашу бригаду или отдельный батальон, то этот человек поедет... туда, куда поступит распоряжение", - сказал Баник. По его словам, процесс распределения мобилизованных по учебным центрам происходит оперативно, иногда в день прохождения медкомиссии. Он добавил, что даже если у человека есть так называемое "отношение", то есть рекомендация, к определенному подразделению или бригаде - оно не действует. Баник сравнил рекомендации по отправке призванных граждан в учебные центры с "успокоительным средством", пояснив, что раньше, "без квот на комплектование, рекрутинговые центры также рассылали эти рекомендации". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html

https://ria.ru/20250412/zhurnalistka-2010874927.html

https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, киев, в мире