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При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен - РИА Новости, 12.04.2025
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20:33 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vsu-2010932074.html
При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен
При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен - РИА Новости, 12.04.2025
При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен
При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен, заявил представитель одного из украинских центров рекрутинга Мстислав Баник, по его... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:33:00+03:00
2025-04-12T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен, заявил представитель одного из украинских центров рекрутинга Мстислав Баник, по его словам, распределение мобилизованных граждан определяется исключительно задачами центра. По словам Баника, если человек уже имеет повестку от военкомата, присоединиться к конкретной бригаде или подразделению ВСУ невозможно. "Почти каждый день кто-то звонит или пишет в соцсети: "Меня взяли ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред). Как попасть в ваше подразделение?". И здесь первое, в чем проблема - никак. Если у конкретного ТЦК нет задачи комплектовать нашу бригаду или отдельный батальон, то этот человек поедет... туда, куда поступит распоряжение", - сказал Баник. По его словам, процесс распределения мобилизованных по учебным центрам происходит оперативно, иногда в день прохождения медкомиссии. Он добавил, что даже если у человека есть так называемое "отношение", то есть рекомендация, к определенному подразделению или бригаде - оно не действует. Баник сравнил рекомендации по отправке призванных граждан в учебные центры с "успокоительным средством", пояснив, что раньше, "без квот на комплектование, рекрутинговые центры также рассылали эти рекомендации". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html
https://ria.ru/20250412/zhurnalistka-2010874927.html
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украина, вооруженные силы украины, киев, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен

Представитель центра рекрутинга Баник: выбор конкретной бригады ВСУ невозможен

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. При наличии повестки от военкомата выбор конкретной бригады ВСУ невозможен, заявил представитель одного из украинских центров рекрутинга Мстислав Баник, по его словам, распределение мобилизованных граждан определяется исключительно задачами центра.
По словам Баника, если человек уже имеет повестку от военкомата, присоединиться к конкретной бригаде или подразделению ВСУ невозможно.
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Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине
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«
"Почти каждый день кто-то звонит или пишет в соцсети: "Меня взяли ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред). Как попасть в ваше подразделение?". И здесь первое, в чем проблема - никак. Если у конкретного ТЦК нет задачи комплектовать нашу бригаду или отдельный батальон, то этот человек поедет... туда, куда поступит распоряжение", - сказал Баник.
По его словам, процесс распределения мобилизованных по учебным центрам происходит оперативно, иногда в день прохождения медкомиссии. Он добавил, что даже если у человека есть так называемое "отношение", то есть рекомендация, к определенному подразделению или бригаде - оно не действует.
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Баник сравнил рекомендации по отправке призванных граждан в учебные центры с "успокоительным средством", пояснив, что раньше, "без квот на комплектование, рекрутинговые центры также рассылали эти рекомендации".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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