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После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело - РИА Новости, 12.04.2025
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17:34 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vsu-2010906555.html
После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело
После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело - РИА Новости, 12.04.2025
После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело
Уголовное дело о теракте возбуждено после атак 10, 11 и 12 апреля ВСУ на три энергообъекта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:34:00+03:00
2025-04-12T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак 10, 11 и 12 апреля ВСУ на три энергообъекта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 10, 11 и 12 апреля ВСУ с помощью беспилотников целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго". Отмечается, что в результате этого в Обоянском и Беловском районах Курской области более 19 тысяч мирных жителей остались без электричества. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250406/zhitel-2009605421.html
https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html
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в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), chevron
В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Chevron
После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на три энергообъекта в Курской области

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак 10, 11 и 12 апреля ВСУ на три энергообъекта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Работа следователей на месте убийства ВСУ жителя Курской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
СК возбудил дело о теракте, совершенном ВСУ в Курской области
6 апреля, 09:23
По данным следствия, 10, 11 и 12 апреля ВСУ с помощью беспилотников целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго".
Отмечается, что в результате этого в Обоянском и Беловском районах Курской области более 19 тысяч мирных жителей остались без электричества.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.
Свято-Троицкий храм XIX века в Судже после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже
24 марта, 16:15
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
СК возбудил дела об убийстве жителей Суджанского района боевиками ВСУ
16 марта, 17:37
 
В миреРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Chevron
 
 
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