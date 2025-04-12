https://ria.ru/20250412/vsu-2010906555.html

После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело

После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело - РИА Новости, 12.04.2025

После атак ВСУ на энергообъекты в Курской области завели дело

Уголовное дело о теракте возбуждено после атак 10, 11 и 12 апреля ВСУ на три энергообъекта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:34:00+03:00

2025-04-12T17:34:00+03:00

2025-04-12T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак 10, 11 и 12 апреля ВСУ на три энергообъекта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 10, 11 и 12 апреля ВСУ с помощью беспилотников целенаправленно атаковали высоковольтную линию "Курскэнерго". Отмечается, что в результате этого в Обоянском и Беловском районах Курской области более 19 тысяч мирных жителей остались без электричества. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250406/zhitel-2009605421.html

https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html

https://ria.ru/20250316/delo-2005351502.html

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