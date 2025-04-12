https://ria.ru/20250412/vsu-2010895450.html

В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ

В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025

В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ

Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:18:00+03:00

2025-04-12T16:18:00+03:00

2025-04-12T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте. Находившая вместе с ним его жена, получила легкую контузию. Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Также губернатор уточнил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. "Такие действия ВСУ - настоящий террористический акт против простых мирных граждан", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250412/vsu-2010886255.html

https://ria.ru/20250412/vsu-2010883998.html

брянская область

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брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф