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В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ
Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:18:00+03:00
2025-04-12T16:18:00+03:00
2025-04-12T16:18:00+03:00
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брянская область
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александр богомаз
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте. Находившая вместе с ним его жена, получила легкую контузию. Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Также губернатор уточнил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. "Такие действия ВСУ - настоящий террористический акт против простых мирных граждан", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250412/vsu-2010886255.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ
В Кирилловке Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства