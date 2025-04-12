Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vsu-2010895450.html
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ
Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:18:00+03:00
2025-04-12T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте. Находившая вместе с ним его жена, получила легкую контузию. Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Также губернатор уточнил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. "Такие действия ВСУ - настоящий террористический акт против простых мирных граждан", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250412/vsu-2010886255.html
https://ria.ru/20250412/vsu-2010883998.html
брянская область
климовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства ВСУ

В Кирилловке Брянской области мужчина погиб при детонации взрывного устройства

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина погиб, а его жена получила легкую контузию в результате детонации взрывного устройства ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня в селе Кирилловка Климовского района местный житель обнаружил на обочине полимерный пакет, при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство. К сожалению, мужчина погиб на месте. Находившая вместе с ним его жена, получила легкую контузию. Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ВСУ заявили о гибели пилота F-16
Вчера, 15:03
Также губернатор уточнил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
"Такие действия ВСУ - настоящий террористический акт против простых мирных граждан", - добавил глава региона.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ВСУ подбили дроном автомобиль в ЛНР
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала