https://ria.ru/20250412/vsu-2010895061.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:10:00+03:00
2025-04-12T16:10:00+03:00
2025-04-12T16:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ. В селе Николаевка Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями головы и левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Кроме того, в результате детонации дрона у транспортного средства повреждены стёкла и кузов, добавил глава региона.
https://ria.ru/20250208/bespilotnik-1998153872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина