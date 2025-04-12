https://ria.ru/20250412/vsu-2010895061.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.04.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:10:00+03:00

2025-04-12T16:10:00+03:00

2025-04-12T16:10:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ. В селе Николаевка Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями головы и левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Кроме того, в результате детонации дрона у транспортного средства повреждены стёкла и кузов, добавил глава региона.

https://ria.ru/20250208/bespilotnik-1998153872.html

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белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины