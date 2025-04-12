Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vsu-2010895061.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 12.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:10:00+03:00
2025-04-12T16:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ. В селе Николаевка Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями головы и левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Кроме того, в результате детонации дрона у транспортного средства повреждены стёкла и кузов, добавил глава региона.
https://ria.ru/20250208/bespilotnik-1998153872.html
белгородская область
белгородский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ. В селе Николаевка Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями головы и левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Кроме того, в результате детонации дрона у транспортного средства повреждены стёкла и кузов, добавил глава региона.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника
8 февраля, 16:37
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала