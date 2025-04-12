https://ria.ru/20250412/vsu-2010886255.html
ВСУ заявили о гибели пилота F-16
ВСУ заявили о гибели пилота F-16 - РИА Новости, 12.04.2025
ВСУ заявили о гибели пилота F-16
Один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:03:00+03:00
2025-04-12T15:03:00+03:00
2025-04-12T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из украинских пилотов F-16 погиб во время выполнения боевого задания, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале."Двенадцатого апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", — уточнили военные.Место и обстоятельства гибели пилота не уточняются. Также не сообщается, что стало причиной случившегося: неисправность самолета, дружественный огонь или перехват истребителя российской армией. Воздушные силы ВСУ заявили о начале работы межведомственной комиссии, расследующей обстоятельства произошедшего. Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, F-16
ВСУ заявили о гибели пилота F-16
ВСУ заявили о гибели одного из пилотов F-16 во время выполнения боевого задания