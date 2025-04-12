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Жительница Курской области рассказала об обстрелах гражданских в Гуево - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 12.04.2025 (обновлено: 14:04 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/vsu-2010843760.html
Жительница Курской области рассказала об обстрелах гражданских в Гуево
Жительница Курской области рассказала об обстрелах гражданских в Гуево - РИА Новости, 12.04.2025
Жительница Курской области рассказала об обстрелах гражданских в Гуево
ВСУ убивают кассетными боеприпасами и дронами гражданских, эвакуирующихся из Гуево, рассказала РИА Новости жительница Курской области. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:07:00+03:00
2025-04-12T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 12 апр — РИА Новости. ВСУ убивают кассетными боеприпасами и дронами гражданских, эвакуирующихся из Гуево, рассказала РИА Новости жительница Курской области. По словам женщины, во время эвакуации, при выходе из населенного пункта, пришлось прятаться от обстрела, во время которого погиб ее муж."Мы начали выходить, село прошли, там надо было метров 300 пробежать. &lt;…&gt; Дрон заметил нас и &lt;...&gt; скинул (боеприпас. — Прим. ред.). Я сумкой прикрылась, в мужа попало сразу в легкое, муж захрипел — и все, и кончился. Парень вон c одной ногой, который выводил. &lt;...&gt; Там дом разбитый стоял, как начали по нам &lt;...&gt; опять этими кассетными снарядами. Мы сидели в этом доме, сидели. &lt;...&gt; Часа четыре, наверное", — рассказала собеседница агентства. Освобождение Гуево произошло 8 апреля. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организованно выводят группы мирных граждан из этого села.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20250409/sk-2010204694.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала об обстрелах гражданских в Гуево

ВСУ убивают гражданских, эвакуирующихся из Гуево, кассетными снарядами и дронами

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 12 апр — РИА Новости. ВСУ убивают кассетными боеприпасами и дронами гражданских, эвакуирующихся из Гуево, рассказала РИА Новости жительница Курской области.
По словам женщины, во время эвакуации, при выходе из населенного пункта, пришлось прятаться от обстрела, во время которого погиб ее муж.
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"Мы начали выходить, село прошли, там надо было метров 300 пробежать. <…> Дрон заметил нас и <...> скинул (боеприпас. — Прим. ред.). Я сумкой прикрылась, в мужа попало сразу в легкое, муж захрипел — и все, и кончился. Парень вон c одной ногой, который выводил. <...> Там дом разбитый стоял, как начали по нам <...> опять этими кассетными снарядами. Мы сидели в этом доме, сидели. <...> Часа четыре, наверное", — рассказала собеседница агентства.
Освобождение Гуево произошло 8 апреля. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" организованно выводят группы мирных граждан из этого села.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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