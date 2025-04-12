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Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
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12:39 12.04.2025
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Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье
Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье
Замглавы МИД Британии Стивен Даути заявил РИА Новости, что встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье не... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:39:00+03:00
2025-04-12T12:39:00+03:00
турция
россия
анталья (провинция)
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Британии Стивен Даути заявил РИА Новости, что встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье не планируется. "Нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли встреча с Лавровым, который тоже приехал на форум. Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
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турция, россия, анталья (провинция), сергей лавров, в мире
Турция, Россия, Анталья (провинция), Сергей Лавров, В мире
Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье

Замглавы МИД Британии Даути не планирует встречи с Лавровым на форуме в Анталье

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Британии Стивен Даути заявил РИА Новости, что встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье не планируется.
"Нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли встреча с Лавровым, который тоже приехал на форум.
Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
МИД назвал темы встречи Лаврова с главой МИД Турции в Анталье
Вчера, 13:38
 
ТурцияРоссияАнталья (провинция)Сергей ЛавровВ мире
 
 
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