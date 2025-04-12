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Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье

Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025

Замглавы МИД Британии не планирует встречаться с Лавровым в Анталье

Замглавы МИД Британии Стивен Даути заявил РИА Новости, что встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье не... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:39:00+03:00

2025-04-12T12:39:00+03:00

2025-04-12T12:39:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Замглавы МИД Британии Стивен Даути заявил РИА Новости, что встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье не планируется. "Нет", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли встреча с Лавровым, который тоже приехал на форум. Лавров прибыл в Турцию накануне. Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010708642.html

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Варвара Скокшина

турция, россия, анталья (провинция), сергей лавров, в мире