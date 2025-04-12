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"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев - РИА Новости, 12.04.2025
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10:00 12.04.2025 (обновлено: 13:21 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html
"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев
"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев - РИА Новости, 12.04.2025
"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали статью о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:00:00+03:00
2025-04-12T13:21:00+03:00
в мире
европа
киев
россия
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали статью о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.Они выразили мнение, что Владимир Зеленский вообще не должен участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине."И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал Canquoëlle.Часть читателей обвинила Европу в попытках затянуть решение кризиса постоянной поддержкой Киева и новыми поставками вооружений."Пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать", — предупредил пользователь Antenor des Fontaines.Один из читателей под ником Aife заявил, что Европа присоединилась к прокси-войне против России и теперь Запад просто не знает, как из него выйти, не признавая собственное поражение."Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы &lt;…&gt;. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html
https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html
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в мире, европа, киев, россия, стив уиткофф, владимир путин
В мире, Европа, Киев, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин

"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали статью о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.
Они выразили мнение, что Владимир Зеленский вообще не должен участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Европе поставили Зеленского на место после встречи Путина и Уиткоффа
08:41
«
"И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал Canquoëlle.
Часть читателей обвинила Европу в попытках затянуть решение кризиса постоянной поддержкой Киева и новыми поставками вооружений.
"Пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать", — предупредил пользователь Antenor des Fontaines.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 08:56
Один из читателей под ником Aife заявил, что Европа присоединилась к прокси-войне против России и теперь Запад просто не знает, как из него выйти, не признавая собственное поражение.
"Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы <…>. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаКиевРоссияСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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