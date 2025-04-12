https://ria.ru/20250412/vstrecha-2010856334.html

"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев

"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев - РИА Новости, 12.04.2025

"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали статью о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:00:00+03:00

2025-04-12T10:00:00+03:00

2025-04-12T13:21:00+03:00

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европа

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стив уиткофф

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали статью о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.Они выразили мнение, что Владимир Зеленский вообще не должен участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине."И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал Canquoëlle.Часть читателей обвинила Европу в попытках затянуть решение кризиса постоянной поддержкой Киева и новыми поставками вооружений."Пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать", — предупредил пользователь Antenor des Fontaines.Один из читателей под ником Aife заявил, что Европа присоединилась к прокси-войне против России и теперь Запад просто не знает, как из него выйти, не признавая собственное поражение."Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы <…>. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html

https://ria.ru/20250408/malinen-2009945048.html

https://ria.ru/20250411/pobeda-2010609212.html

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в мире, европа, киев, россия, стив уиткофф, владимир путин