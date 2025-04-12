"Все решено": встреча Путина с Уиткоффом повергла в шок европейцев
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали статью о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным.
Они выразили мнение, что Владимир Зеленский вообще не должен участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине.
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"И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением", — написал Canquoëlle.
"Пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать", — предупредил пользователь Antenor des Fontaines.
Один из читателей под ником Aife заявил, что Европа присоединилась к прокси-войне против России и теперь Запад просто не знает, как из него выйти, не признавая собственное поражение.
"Этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы <…>. Поскольку конфликт явно проигран, остается лишь сохранять лицо", — резюмировал он.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
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