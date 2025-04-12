https://ria.ru/20250412/vostok-2010876617.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:32:00+03:00
2025-04-12T13:32:00+03:00
2025-04-12T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Волчье и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении. "ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ потеряли более 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"