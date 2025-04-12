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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
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13:32 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vostok-2010876617.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:32:00+03:00
2025-04-12T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Волчье и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении. "ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ потеряли более 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Волчье и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.
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