https://ria.ru/20250412/vostok-2010876617.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:32:00+03:00

2025-04-12T13:32:00+03:00

2025-04-12T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили более 155 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Волчье и Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении. "ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250412/ataki-2010874634.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)