https://ria.ru/20250412/voskreshenie-2010860164.html

Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей

Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей - РИА Новости, 12.04.2025

Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей

"Воскрешение" с помощью медицинских технологий человека, умершего несколько дней назад, не имеет преград с точки зрения христианской этики, такое мнение выразил РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:41:00+03:00

2025-04-12T10:41:00+03:00

2025-04-12T10:41:00+03:00

религия

иерусалим

иисус христос

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Воскрешение" с помощью медицинских технологий человека, умершего несколько дней назад, не имеет преград с точки зрения христианской этики, такое мнение выразил РИА Новости в Лазареву субботу член Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) священник Владимир Духович."Я думаю, – это мое личное мнение, – что, конечно, никаких преград с точки зрения христианской этики (для исследования и применения позволяющих воскресить человека спустя несколько дней – ред.) нет. Врачи же спасают людей после клинической смерти! Разница только количественная: во времени с момента наступления смерти. Конечно, сейчас воскресить человека, умершего четыре дня назад, нет никакой технической возможности. Но, кто знает, как будет дальше", – сказал РИА Новости священник.То, что сделал Христос, не может быть недопустимым с точки зрения христианства, полагает Духович.Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус подошел к пещере, в которой был погребен Лазарь и приказал убрать закрывавший вход камень, после чего оживший Лазарь вышел из пещеры.После празднования Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим у православных христиан наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху в этом году в Русской православной церкви встретят 20 апреля.

https://ria.ru/20250404/pokrovitel-2009295039.html

https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html

иерусалим

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, иисус христос, русская православная церковь