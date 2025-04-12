Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:41 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/voskreshenie-2010860164.html
Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей
Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей - РИА Новости, 12.04.2025
Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей
"Воскрешение" с помощью медицинских технологий человека, умершего несколько дней назад, не имеет преград с точки зрения христианской этики, такое мнение выразил РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:41:00+03:00
2025-04-12T10:41:00+03:00
религия
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007705173_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9fc885b436604a32e85de77e1e662869.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Воскрешение" с помощью медицинских технологий человека, умершего несколько дней назад, не имеет преград с точки зрения христианской этики, такое мнение выразил РИА Новости в Лазареву субботу член Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) священник Владимир Духович."Я думаю, – это мое личное мнение, – что, конечно, никаких преград с точки зрения христианской этики (для исследования и применения позволяющих воскресить человека спустя несколько дней – ред.) нет. Врачи же спасают людей после клинической смерти! Разница только количественная: во времени с момента наступления смерти. Конечно, сейчас воскресить человека, умершего четыре дня назад, нет никакой технической возможности. Но, кто знает, как будет дальше", – сказал РИА Новости священник.То, что сделал Христос, не может быть недопустимым с точки зрения христианства, полагает Духович.Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус подошел к пещере, в которой был погребен Лазарь и приказал убрать закрывавший вход камень, после чего оживший Лазарь вышел из пещеры.После празднования Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим у православных христиан наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху в этом году в Русской православной церкви встретят 20 апреля.
https://ria.ru/20250404/pokrovitel-2009295039.html
https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007705173_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_cc57441a5939ac88b080cfeafd9d570f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь
Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей

Священник Духович: у церкви нет этических возражений против воскрешения людей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПоставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве
Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Воскрешение" с помощью медицинских технологий человека, умершего несколько дней назад, не имеет преград с точки зрения христианской этики, такое мнение выразил РИА Новости в Лазареву субботу член Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) священник Владимир Духович.
"Я думаю, – это мое личное мнение, – что, конечно, никаких преград с точки зрения христианской этики (для исследования и применения позволяющих воскресить человека спустя несколько дней – ред.) нет. Врачи же спасают людей после клинической смерти! Разница только количественная: во времени с момента наступления смерти. Конечно, сейчас воскресить человека, умершего четыре дня назад, нет никакой технической возможности. Но, кто знает, как будет дальше", – сказал РИА Новости священник.
Молодые люди за компьютерами - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Священник рассказал, какие православные церкви чтут "покровителя интернета"
4 апреля, 11:59
То, что сделал Христос, не может быть недопустимым с точки зрения христианства, полагает Духович.
Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус подошел к пещере, в которой был погребен Лазарь и приказал убрать закрывавший вход камень, после чего оживший Лазарь вышел из пещеры.
После празднования Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим у православных христиан наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху в этом году в Русской православной церкви встретят 20 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Священник рассказал о смысле праздника Благовещения
7 апреля, 03:08
 
РелигияИерусалимИисус ХристосРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала