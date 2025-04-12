Священник рассказал, допустимы ли технологии "воскрешения" людей
Священник Духович: у церкви нет этических возражений против воскрешения людей
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПоставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве
Поставец со свечами в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Воскрешение" с помощью медицинских технологий человека, умершего несколько дней назад, не имеет преград с точки зрения христианской этики, такое мнение выразил РИА Новости в Лазареву субботу член Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) священник Владимир Духович.
"Я думаю, – это мое личное мнение, – что, конечно, никаких преград с точки зрения христианской этики (для исследования и применения позволяющих воскресить человека спустя несколько дней – ред.) нет. Врачи же спасают людей после клинической смерти! Разница только количественная: во времени с момента наступления смерти. Конечно, сейчас воскресить человека, умершего четыре дня назад, нет никакой технической возможности. Но, кто знает, как будет дальше", – сказал РИА Новости священник.
То, что сделал Христос, не может быть недопустимым с точки зрения христианства, полагает Духович.
Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус подошел к пещере, в которой был погребен Лазарь и приказал убрать закрывавший вход камень, после чего оживший Лазарь вышел из пещеры.
После празднования Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим у православных христиан наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху в этом году в Русской православной церкви встретят 20 апреля.
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