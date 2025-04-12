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Воробьев: активные жители Подмосковья присоединились к акции "Доброе дело" - РИА Новости, 12.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:09 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/vorobev-2010894453.html
Воробьев: активные жители Подмосковья присоединились к акции "Доброе дело"
Воробьев: активные жители Подмосковья присоединились к акции "Доброе дело" - РИА Новости, 12.04.2025
Воробьев: активные жители Подмосковья присоединились к акции "Доброе дело"
Подмосковной акции "Доброе дело" исполнилось три года, за это время к ней присоединились активные жители всей Московской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:09:00+03:00
2025-04-12T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подмосковной акции "Доброе дело" исполнилось три года, за это время к ней присоединились активные жители всей Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Акции "Доброе дело" — три года! Она началась в 2022 году с поддержки Донбасса и наших ребят, участвующих в СВО, и к сегодняшнему дню переросла в большой проект, к которому присоединились активные жители всего Подмосковья. Сейчас "Доброе дело" — это еще и помощь ветеранам, многодетным семьям, детям и животным. Всем, кому нужно и важно внимание", — написал Воробьев в своем телеграм-канале. Он добавил, что на этих выходных волонтеры проводят акцию добрых дел. "Вы можете принести необходимые вещи для участников СВО в один из 87 пунктов сбора или 45 дополнительных точек, принять участие в уборке памятников, навестить ветеранов, помочь семьям с детьми или просто послушать лекции о волонтерстве", — уточнил Воробьев. И подчеркнул, что "Доброе дело" — это не разовая акция, а ежедневная работа, в которой участвуют тысячи людей разных возрастов, бизнес, предприятия. Например, в феврале и марте лауреаты премии "Мы рядом. Доброе дело" в новой номинации "Народный ВПК" на призовые деньги отправили бойцам на фронт коптеры, РЭБы, мотоциклы и мотовездеходы, эвакуационные тележки, аптечки и многое другое. "Спасибо каждому, кто не остается равнодушным! Вместе мы делаем большое и очень важное дело. Ваша поддержка — это огромная сила!" — написал губернатор Московской области.
https://ria.ru/20250411/rentgen-apparaty-2010791481.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, донбасс, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Донбасс, СВО
Воробьев: активные жители Подмосковья присоединились к акции "Доброе дело"

Воробьев: к акции "Доброе дело" присоединились активные жители всего Подмосковья

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиАкции "Доброе дело" - три года
Акции Доброе дело - три года - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Акции "Доброе дело" - три года
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подмосковной акции "Доброе дело" исполнилось три года, за это время к ней присоединились активные жители всей Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Акции "Доброе дело" — три года! Она началась в 2022 году с поддержки Донбасса и наших ребят, участвующих в СВО, и к сегодняшнему дню переросла в большой проект, к которому присоединились активные жители всего Подмосковья. Сейчас "Доброе дело" — это еще и помощь ветеранам, многодетным семьям, детям и животным. Всем, кому нужно и важно внимание", — написал Воробьев в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что на этих выходных волонтеры проводят акцию добрых дел.
"Вы можете принести необходимые вещи для участников СВО в один из 87 пунктов сбора или 45 дополнительных точек, принять участие в уборке памятников, навестить ветеранов, помочь семьям с детьми или просто послушать лекции о волонтерстве", — уточнил Воробьев.
И подчеркнул, что "Доброе дело" — это не разовая акция, а ежедневная работа, в которой участвуют тысячи людей разных возрастов, бизнес, предприятия. Например, в феврале и марте лауреаты премии "Мы рядом. Доброе дело" в новой номинации "Народный ВПК" на призовые деньги отправили бойцам на фронт коптеры, РЭБы, мотоциклы и мотовездеходы, эвакуационные тележки, аптечки и многое другое.
"Спасибо каждому, кто не остается равнодушным! Вместе мы делаем большое и очень важное дело. Ваша поддержка — это огромная сила!" — написал губернатор Московской области.
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