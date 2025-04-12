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Как детская обида превратила Галину Волчек в театральную императрицу

Как детская обида превратила Галину Волчек в театральную императрицу - РИА Новости, 12.04.2025

Как детская обида превратила Галину Волчек в театральную императрицу

Ее называли "железной леди" театра, но она ненавидела это прозвище. За жестким характером скрывалась ранимая женщина, которая всю жизнь не могла простить матери РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:24:00+03:00

2025-04-12T18:24:00+03:00

2025-04-12T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ее называли "железной леди" театра, но она ненавидела это прозвище. За жестким характером скрывалась ранимая женщина, которая всю жизнь не могла простить матери предательства. Как девочка, считавшая себя некрасивой и неуклюжей, сумела завоевать главную сцену страны? Почему великая Галина Волчек, покорившая Бродвей, стыдилась своей роли в культовом "Осеннем марафоне" и что заставило ее отпустить любимого мужа к другой женщине?Некрасивая девочка с большой мечтой"Крупная, грузная, неуклюжая, с совершенно детским лицом" — так описывала себя Галина Волчек, которая наперекор всем комплексам окончила школу в 15 лет и отправилась покорять мир театра. Удивительно, но девушка, никогда не посещавшая творческих кружков, поступила в школу-студию МХАТ с первой попытки, шокировав и приемную комиссию, и саму себя.Ее актерский талант проявился еще в школе. Однажды, влюбившись в мальчика, 14-летняя Галя явилась к завучу в материнских туфлях, шляпке с вуалью и с ярко накрашенными губами, представившись "тетей" своего избранника. Педагог не заметил подвоха — первая роль юной Волчек оказалась блестящей.Непрощенное предательствоРана, которая не заживала всю жизнь — уход матери из семьи. Когда родители развелись, Галина, вопреки обычной практике, осталась с отцом — знаменитым режиссером Борисом Волчеком, создателем фильмов "Ленин в Октябре", "Тринадцать" и других советских шедевров.На мать, Веру Исааковну, Галина затаила обиду практически на всю жизнь. Коллеги отмечали, что в ней "чувствовался какой-то внутренний трагизм" — отголосок недостатка материнской любви. Возможно, именно этот детский опыт сформировал ее стальной характер и стремление доказать миру свою силу.От актрисы к императрицеПосле учебы во МХАТе Волчек вместе с молодыми талантами — Табаковым, Ефремовым, Евстигнеевым, Квашой — основала Студию молодых актеров, которая вскоре прогремела на всю Москву как театр "Современник".Хотя сначала она развивала актерские таланты, режиссура притягивала Галину намного сильнее. Дебютной постановкой стал спектакль "Двое на качелях". Интересный факт: спустя более 30 лет своей карьеры Волчек вернулась к этой пьесе, и именно "Двое на качелях" стали финальным аккордом в ее творческой биографии.После ухода Ефремова из "Современника" в 1970-м году театром руководил худсовет. В 1972 году на собрании труппы 38-летнюю Галину Волчек назначили руководить театром. Сама она не особо этого хотела, понимала, что работа будет мешать личной жизни и отнимать здоровье. Но в "Современнике" решение коллектива обжалованию не подлежит, поэтому Волчек согласилась. Сначала стала главным режиссером, а потом и художественным руководителем.За время работы в "Современнике" она поставила почти 40 спектаклей, превратив театр в культовое место столицы. Императрица сцены правила своей вотчиной почти полвека.Не вторая и не первая"У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение", — так лаконично описывала Волчек свою личную жизнь.Первым мужем стал Евгений Евстигнеев — они познакомились еще во МХАТе. Родители юной Галины были против "провинциальной партии", но строптивая дочь в знак протеста связала себя узами брака с талантливым актером.Вместе они прошли через безденежье и родительское неодобрение. В браке родился сын Денис, которого отец боготворил. Но семейная идиллия разрушилась, когда до Галины дошли слухи об изменах мужа с актрисой Лилей Журкиной."Я не умею быть второй. И даже первой не умею. Только единственной", — сказала тогда Волчек и отпустила супруга. Удивительно, но спустя годы она нашла в себе силы простить бывшего мужа и даже поддерживала теплые отношения с его новой семьей.Скандалы и фаворитыЗа внешним величием "Современника" скрывались непростые отношения внутри коллектива. Волчек называли авторитарным руководителем, обвиняли в фаворитизме — она явно выделяла своих "муз": Марину Неёлову, Чулпан Хаматову, Елену Яковлеву.Конфликт с Еленой Яковлевой достиг такого накала, что Волчек, как говорят, "швырялась зажигалками". Актриса дважды уходила из театра, во второй раз — из-за того, что ее роли начали передавать Хаматовой.А сама Чулпан в конце 2018 года попросила академический отпуск по медицинским причинам, но вскоре была замечена на репетициях в других театрах. Обиженная Волчек заменила ее на Кристину Орбакайте в спектакле "Двое на качелях".От "Осеннего марафона" до БродвеяЗрители помнят Волчек по 27 художественным фильмам — покупательница магнитофона в "Берегись автомобиля", ведьма в "Русалочке", волчица из "Про Красную Шапочку" и, конечно, Варвара Никитична из "Осеннего марафона".Парадоксально, но именно эту роль в культовом фильме Галина Борисовна страшно не любила: "На премьеру я не пошла, чтобы не видеть позора. Пришла с подругой в "Художественный", забилась, чтобы никто не узнал, и когда почувствовала, что финал близок, сказала: "Бежим скорее"".При этом за рубежом Волчек была настоящей звездой. В 1978 году гастроли "Современника" в США с постановками "Три сестры" и "Крутой маршрут" привели американцев в восторг. В 2007 году театр получил престижную американскую премию Drama Desk Award, став первым неамериканским театром, удостоенным такой чести.Последний поклонБолее 60 лет Галина Борисовна посвятила театру. На склоне лет она страдала от бронхита и проблем с позвоночником, но продолжала руководить любимым "Современником".В декабре 2019 года, через неделю после своего 86-летия, Волчек скончалась от отека мозга и легких. Ее последние слова, сказанные на праздновании дня рождения, были полны любви к коллективу: "Я верю, что Бог сохранит вас навсегда как коллектив, как коммуну, которая счастлива быть вместе. Верьте, что я вас очень, очень, очень люблю".После этих слов она встала перед труппой, что вызвало шквал аплодисментов и крики "браво". Это был ее последний, самый трогательный выход на сцену.Ее имя до сих пор вызывает бурные дискуссии в театральных кругах. Кто-то вспоминает деспотичный характер и фаворитизм, другие — режиссерский гений и преданность театру. Но равнодушных к Галине Волчек не было: "железная леди" превратила театр в свою вселенную, где даже те, кто ушел, хлопнув дверью, признавали масштаб ее личности и таланта.

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москва, сша, галина волчек, елена яковлева, табаков, культура