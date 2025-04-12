Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 12.04.2025 (обновлено: 03:29 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью - РИА Новости, 12.04.2025
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью
Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:11:00+03:00
2025-04-12T03:29:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825315918_0:264:2450:1642_1920x0_80_0_0_d5a261725764b8b5d9a12ca5d7a08ef8.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ангелина Емельянова."Да, если нет проблем с почками или склонности к отекам наутро", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Тем не менее терапевт порекомендовала за один-два часа до сна ограничить объем выпитой жидкости до 100-200 миллилитров, чтобы не провоцировать никтурию, или ночные походы в туалет. А если ночью будит жажда можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825315918_0:0:2450:1839_1920x0_80_0_0_a5aee972b840391fb2dc056d69e181f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью

Терапевт Емельянова: пить воду ночью можно при отсутствии проблем с почками

© Фото : FreepikДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Freepik
Девушка пьет воду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ангелина Емельянова.
"Да, если нет проблем с почками или склонности к отекам наутро", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.
Тем не менее терапевт порекомендовала за один-два часа до сна ограничить объем выпитой жидкости до 100-200 миллилитров, чтобы не провоцировать никтурию, или ночные походы в туалет. А если ночью будит жажда можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, заключила собеседница агентства.
Сморчки съедобные - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина D
9 апреля, 03:52
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала