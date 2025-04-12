https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html

Врач рассказала, можно ли пить воду ночью

Врач рассказала, можно ли пить воду ночью - РИА Новости, 12.04.2025

Врач рассказала, можно ли пить воду ночью

Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:11:00+03:00

2025-04-12T03:11:00+03:00

2025-04-12T03:29:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ангелина Емельянова."Да, если нет проблем с почками или склонности к отекам наутро", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Тем не менее терапевт порекомендовала за один-два часа до сна ограничить объем выпитой жидкости до 100-200 миллилитров, чтобы не провоцировать никтурию, или ночные походы в туалет. А если ночью будит жажда можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html

московская область (подмосковье)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество