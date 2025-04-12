https://ria.ru/20250412/voda-2010835935.html
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью - РИА Новости, 12.04.2025
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью
Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:11:00+03:00
2025-04-12T03:11:00+03:00
2025-04-12T03:29:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пить воду ночью разрешается при отсутствии проблем с почками или склонности к отекам на следующее утро, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ангелина Емельянова."Да, если нет проблем с почками или склонности к отекам наутро", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.Тем не менее терапевт порекомендовала за один-два часа до сна ограничить объем выпитой жидкости до 100-200 миллилитров, чтобы не провоцировать никтурию, или ночные походы в туалет. А если ночью будит жажда можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врач рассказала, можно ли пить воду ночью
Терапевт Емельянова: пить воду ночью можно при отсутствии проблем с почками