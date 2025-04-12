https://ria.ru/20250412/ventao-2010851956.html

Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР

Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР - РИА Новости, 12.04.2025

Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР

Введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:13:00+03:00

2025-04-12T09:13:00+03:00

2025-04-12T09:13:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

нгози оконджо-ивеала

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010220633_335:893:2388:2048_1920x0_80_0_0_762e6ec21472dae3e4efe3c21d57021f.jpg

ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой. Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, заявление по его итогам министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу. "Непрерывное введение США пошлин принесло в мир колоссальную неопределенность и неустойчивость, вызвало хаос в международном сообществе и внутри самих Соединенных Штатов", - заявил Ван Вэньтао. Он добавил, что пошлины США серьезно нарушают режим наибольшего благоприятствования, недискриминацию, связывание пошлин и другие основные правила ВТО, влияют на международный торгово-экономический и порядок и подрывают основы многосторонней торговой системы. "Решительные контрмеры Китая направлены не только на защиту собственных законных прав и интересов, но и на поддержание справедливости и беспристрастности в международном сообществе", - отметил министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.

https://ria.ru/20250411/kitaj-2010678658.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010586193.html

https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нгози оконджо-ивеала, ван и (политик), всемирная торговая организация (вто), в мире, реакция на пошлины сша, пошлины