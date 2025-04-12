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Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР - РИА Новости, 12.04.2025
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09:13 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ventao-2010851956.html
Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР
Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР - РИА Новости, 12.04.2025
Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР
Введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:13:00+03:00
2025-04-12T09:13:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
нгози оконджо-ивеала
ван и (политик)
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой. Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, заявление по его итогам министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу. "Непрерывное введение США пошлин принесло в мир колоссальную неопределенность и неустойчивость, вызвало хаос в международном сообществе и внутри самих Соединенных Штатов", - заявил Ван Вэньтао. Он добавил, что пошлины США серьезно нарушают режим наибольшего благоприятствования, недискриминацию, связывание пошлин и другие основные правила ВТО, влияют на международный торгово-экономический и порядок и подрывают основы многосторонней торговой системы. "Решительные контрмеры Китая направлены не только на защиту собственных законных прав и интересов, но и на поддержание справедливости и беспристрастности в международном сообществе", - отметил министр. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
https://ria.ru/20250411/kitaj-2010678658.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010586193.html
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китай
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экономика, цены на нефть, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нгози оконджо-ивеала, ван и (политик), всемирная торговая организация (вто), в мире, реакция на пошлины сша, пошлины
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Нгози Оконджо-Ивеала, Ван И (политик), Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Реакция на пошлины США, Пошлины
Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР

Вэньтао: пошлины США вызвали хаос в международном сообществе

© Getty Images / China News Service/Zhang YunАмериканские доллары и китайские юани
Американские доллары и китайские юани - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Getty Images / China News Service/Zhang Yun
Американские доллары и китайские юани. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Введение США "взаимных" пошлин принесло в мир неопределенность, вызвав хаос в международном сообществе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой.
Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, заявление по его итогам министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу.
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"Непрерывное введение США пошлин принесло в мир колоссальную неопределенность и неустойчивость, вызвало хаос в международном сообществе и внутри самих Соединенных Штатов", - заявил Ван Вэньтао.
Он добавил, что пошлины США серьезно нарушают режим наибольшего благоприятствования, недискриминацию, связывание пошлин и другие основные правила ВТО, влияют на международный торгово-экономический и порядок и подрывают основы многосторонней торговой системы.
"Решительные контрмеры Китая направлены не только на защиту собственных законных прав и интересов, но и на поддержание справедливости и беспристрастности в международном сообществе", - отметил министр.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
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