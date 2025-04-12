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Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 12.04.2025 (обновлено: 23:29 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html
Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян
Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.04.2025
Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T23:05:00+03:00
2025-04-12T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
маргарита симоньян
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США Дональд Трамп хотел бы закончить конфликт на Украине, но на нее ему плевать. "У нас есть все основания полагать, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо", — отметила она. Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать кризис на Украине за один день.Позднее глава Белого дома признал, что считает маловероятным возвращение республики к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250411/simonyan-2010824011.html
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в мире, украина, сша, европа, маргарита симоньян, дональд трамп, нато, миа "россия сегодня", риа новости, телеканал rt, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, НАТО, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Телеканал RT, Россия
Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян

Симоньян: Трамп хотел бы закончить конфликт, но ему плевать на Украину

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США Дональд Трамп хотел бы закончить конфликт на Украине, но на нее ему плевать.
"У нас есть все основания полагать, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо", — отметила она.
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Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать кризис на Украине за один день.
Позднее глава Белого дома признал, что считает маловероятным возвращение республики к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаМаргарита СимоньянДональд ТрампНАТОМИА "Россия сегодня"РИА НовостиТелеканал RTРоссия
 
 
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