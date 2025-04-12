https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html

Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян

Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.04.2025

Трампу плевать на Украину, заявила Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T23:05:00+03:00

2025-04-12T23:05:00+03:00

2025-04-12T23:29:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США Дональд Трамп хотел бы закончить конфликт на Украине, но на нее ему плевать. "У нас есть все основания полагать, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо", — отметила она. Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать кризис на Украине за один день.Позднее глава Белого дома признал, что считает маловероятным возвращение республики к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

https://ria.ru/20250411/simonyan-2010824011.html

https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398218.html

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