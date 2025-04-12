https://ria.ru/20250412/ukraina-2010937804.html

В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости

В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости - РИА Новости, 12.04.2025

В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости

Военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:42:00+03:00

2025-04-12T21:42:00+03:00

2025-04-12T21:42:00+03:00

в мире

украина

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его слова приводит "Страна.ua"."Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все", — заявил он.Палиса предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Он также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010907562.html

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль