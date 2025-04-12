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В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости - РИА Новости, 12.04.2025
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21:42 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010937804.html
В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости
В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости - РИА Новости, 12.04.2025
В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости
Военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T21:42:00+03:00
2025-04-12T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его слова приводит "Страна.ua"."Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все", — заявил он.Палиса предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Он также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html
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в мире, украина, израиль
В мире, Украина, Израиль
В офисе Зеленского сообщили украинцам неприятные новости

Замглавы офиса Зеленского Палиса заявил, что женщины тоже должны служить в ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его слова приводит "Страна.ua".
"Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все", — заявил он.
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Палиса предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Он также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.
В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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