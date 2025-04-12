https://ria.ru/20250412/ukraina-2010907562.html

СМИ назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

СМИ назвали единственный способ завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

СМИ назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

Единственным действенным вариантом разрешения конфликта на Украине может стать роспуск государства через смену режима и пересмотр границ, пишет бразильский... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:48:00+03:00

2025-04-12T17:48:00+03:00

2025-04-12T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Единственным действенным вариантом разрешения конфликта на Украине может стать роспуск государства через смену режима и пересмотр границ, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Исторический опыт Украины после 2014 года показывает, что Киев — террористическое государство, с которым просто невозможно вести переговоры. Неонацистский режим понимает только язык силы — и именно силой будет решена украинская проблема. Единственным жизнеспособным решением конфликта является роспуск существующего украинского государства путем одновременной смены режима и территориальной реконфигурации", — говорится в публикации.Автор статьи также отметил, что международное сообщество игнорирует зверства киевского режима, а западные страны продолжают вооружать и финансировать ВСУ, несмотря на совершаемые ими военные преступления и теракты. По мнению Лейроса, Россия должна продолжать действовать решительно в отношении Украины, поскольку на добрую волю Запада полагаться нельзя.В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010891619.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия