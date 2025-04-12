https://ria.ru/20250412/ukraina-2010866281.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.04.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:56:00+03:00
2025-04-12T11:56:00+03:00
2025-04-12T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 11.56 мск, тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу